Ceturtdien Austrijas pilsētā Hohfilcenē ar skandālu sākās 2017. gada pasaules čempionāts. Pirmajā sacensību dienā 2x6+2x7,5 kilometru jauktajā stafetē triumfēja Vācijas biatlonisti, Francija bija otrā, bet bronzas medaļas saņēma Krievija. Pašas sacensības aizēnoja Furkāda saķeršanās distancē ar nesen diskvalifikāciju par dopinga lietošanu izcietušo krievu Aleksandru Loginovu, bet apbalvošanas ceremonijā Loginovs un viņa komandas biedrs Antons Šipuļins nepaspieda slavenajam francūzim roku. Furkāds pēc krievu necieņas demonstratīvi atstāja apbalvošanas ceremoniju, ko ar smīnu pavadīja Krievijas biatlonisti. Rīkotāju lūgts, francūzis ātri atgriezās uz goda pjedestāla.

"Francijā skandāls izraisījis milzu rezonansi. Lielākā daļa atbalsta Furkādu, bet daudzi uzskata ceremonijas atstāšanu par nepareizu rīcību. Iespējams, es rīkotos tāpat, bet pēc tam to nožēlotu. Tas nebija smuki," ārzemju medijos citēts Puarē. "Martēns jūtas vientuļš cīņā ar dopingu. Mēs negribam, lai biatlons kļūtu par otru riteņbraukšanu, kur par dopingu runā daudz vairāk, nekā par pašu sportu. Bet Martēnam vienam šo cīņu neuzvarēt."

Puarē nosodīja krievu biatlonistu rīcību, Furkāda aiziešanu pavadot ar smīniem. "Martēns ātri to aizmirsīsi un dos atbildes triecienu."

Stafetes pēdējā posmā Francijas izlasei devās Furkāds, bet Loginovs nodeva stafeti Šipuļinam. Maiņas koridorā pēc pārkārtošanās Furkāds paslēpoja garām Loginovam, kurš pēc nelielas sadursmes nokrita. Krievijas masu mediji jau paspējuši vainot Furkādu notikušajā, kā arī veltīja francūzim kritiku, ka finiša taisnē viņš "nogriezis" ceļu Šipuļinam, liedzot Krievijai iespēju pacīnīties par otro vietu. Tomēr nekādi protesti no Krievijas puses iesniegti netika un rezultāti netika mainīti.

Ar īpašu cinismu, komentējot apbalvošanas ceremoniju, izcēlies viens no pazīstamākajiem Krievijas sporta komentētājiem Dmitrijs Guberņijevs, tiešajā ēterā nosaucot francūzi par cūku. Tāpat Guberņijevs kritizēja televīzijas operatorus, kuri neparādīja mirkli, kad Krievijas sportisti nedod roku Furkādam. "Šī Eiropas tolerance.... Rādiet līdz galam, parādiet televīzijā. Ko jūs gļēvi noslēpāties? Un ko tu tagad, Furkād, darīsi? Pistoli izvilksi? Sāksi šaut? Martēn – tu esi cūka! Un lai to zina visa pasaule!"

Tikmēr situācija nokaitēta bija arī preses konferencē, kurā Šipuļins asi izteicās par Furkādu. Uz francūža jautājumu, ko viņš izdarījis negodīgu, Šipuļins neatbildēja.

Savukārt Krievijas vīriešu biatlona izlases bijušais treneris Aleksandrs Aļikins krievu masu medijiem paudis viedokli, ka Furkāda darbībā nekā nelikumīga nav bijis. "Tāda rīcība nedara godu mūsu sportistiem. Martēns Furkāds visu izdarīja pareizi un pēc noteikumiem. Es neredzēju nekādu grūdienu Loginovam. Varbūt Furkāds uzbrauca nejauši uz slēpes un viņš nokrita, bet neko īpašu neredzēju. Tagad tik daudz mēslu izgāzuši pret francūzi. Īpaši nesaprotu Šipuļinu, par kuru Furkāds vispār neko nav teicis. Tagad nespiež roku uz pjedestāla... Ja es būtu treneris, es pēc šī gadījuma nosēdinātu abus tā patālāk uz soliņa. Īpaši Loginovu. Viņu pirmkārt."

Starptautiskā Biatlona savienība (IBU) pēc visām peripētijām sociālajos tīklos publicēja aicinājumu sportistiem cienīt vienam otru un nenoniecināt konkurentus, solot vērsties pret tiem, kas neievēros toleranci.

It has been an eventful day but nonetheless we would kindly ask you to keep the following in mind: pic.twitter.com/679E5lBOQs

— IBU World Champs (@IBU_WC) February 9, 2017