Lai arī pēc aizvadītās sezonas Rastorgujevam bija nepieciešama pleca operāciju un viņš izgāja smagu rehabilitācijas procesu, kādēļ nācās koriģēt gatavošanos sezonai, šīs sezonas startus viņa komanda vērtē atzinīgi. Latvijas sportista pārstāvji norāda, ka kopš vasaras biatlonistam izveidojusies spēcīga atbalsta komanda "#TeamRastorgujevs".

"Ja līdz šim Andrejs pats (kopā ar treneri Intaru Berkuli) rūpējās par pilnīgi visu – treniņiem, viesnīcām, finansēm, darbu ar atbalstītājiem, sponsoriem utt., tad šobrīd jau ir izveidota ļoti motivēta profesionāļu komanda, kas palīdz ar treniņu darbu, dažādām menedžmenta lietām, attīstību, komunikāciju, sponsoru piesaisti u.c.," portālu "Delfi" informē atlēta pārstāji. "Kaut neliels piemērs – ja līdz šim treneris Berkulis nevarēja būt vienmēr uz vietas sacensībās un Andrejs bieži darbojās pilnīgi viens, tad šobrīd ir atrastas iespējas un piesaistīts treneris Valdis Bērziņš, kurš ir kopā ar Andreju visas sezonas garumā. Intars Berkulis joprojām sagatavo treniņu plānu un sezonas darbu šķērsgriezumā, taču ir ļoti svarīgi, lai kāds no savējiem vienmēr būtu uz vietas – gan treniņos, gan sacensībās, gan ceļā uz tām."

Sadarbībā ar "St.Brothers Brand agency" izveidoti unikāli sacensību un iesildošie tērpi, kur katra detaļa ir Latvijas biatlonista izvēlēta, pielāgota Andreja būtībai, un katram elementam un tā novietojumam ir īpaša nozīme. "Tāpat, daudz tiek domāts un plānots kā veidot saikni un būt tuvāk saviem uzticamajiem faniem un atbalstītājiem. Ir izveidoti sociālo tīklu konti, kur Andrejs aktīvi dalās ar savām sportiskajām gaitām, sajūtām un sacensību rezultātiem. Veiksmīgi savu darbību sākusi arī jaunā mājaslapa www.andrejsrastorgujevs.com," norāda sportista pārstāvji.

Pats sportists neslēpj, ka atbalsts no jaunās komandas ir bijis un ir ļoti nozīmīgs. "Šī sezona pilnīgi noteikti atšķiras no iepriekšējām. Vispirms jau pleca operācijas dēļ biju spiests izlaist lielu daļu sagatavošanās posma, taču, tajā pašā laikā, tas ļāva "atslēgties" no biatlona, vairāk domu, laika veltīt ģimenei. Noteikti, jāizceļ arī fakts, ka mana drauga un menedžera Normunda Putna vadībā tika izveidota mana atbalsta komanda "Team Rastorgujevs". Šis viss kopums man ir devis sajūtu, pārliecību, ka esam stipra komanda - mēs kopā varam sasniegt augstākos rezultātus."

Kā uzsver Rastorgujevs, galvenais starts gan vēl tikai priekšā: "Katrā ziņā šobrīd mans galvenais fokuss ir sagatavošanās pasaules čempionātam, jo pēc Eiropas čempionāta ir skaidri redzams, ka šajā īsajā laika nogrieznī ir jāatrod ātrs un efektīvs risinājums stāvus šaušanas uzlabošanai."

Atgādinām, ka tieši šaušana stāvus šajā sezonā ir Rastorgujeva lielākais "klupšanas akmens". Eiropas čempionātā 20 kilometru distancē Rastorgujevs pēdējā šaušanā stāvus pieļāva trīs kļūdas, kas maksāja kādu no medaļām. 10 kilometru sprintā viņš ar divām kļūdām šaušanā stāvus palika uzreiz aiz goda pjedestāla, bet 12,5 kilometru iedzīšanā četri soda apļi (trīs no tiem pēc šaušanas stāvus) ļāva kāpt uz goda pjedestāla trešā pakāpiena, bet uzvarētājs Aleksandrs Loginovs ar vienu kļūdu šaušanā bija nepilnu minūti ātrāks.

Rastorgujeva treneris Intars Berkulis stāsta, ka sportistam veiktā operācija ieviesusi korekcijas sagatavošanās plānos, bet tie veiksmīgi realizēti. "Šāds sezonas sākums Andrejam līdz šim vēl nebija bijis, kad tiek izlaists tik liels posms sagatavošanās periodā. Tajā laikā, kas mums bija atlicis līdz sacensību sezonas sākumam, mēs ielikām ļoti precīzu darbu, treniņplāns netika gatavots garam periodam uz priekšu, bet tā vietā katru dienu tas tika pielāgots izejot no Andreja pašsajūtas un dakteru vērtējuma. Es ar piesardzību gaidīju pirmos startus un rezultātus. Uz doto brīdi jau varu teikt, ka viss ir ticis darīts pareizi, bet, protams, gala secinājumus varēsim izdarīt tikai pēc sezonas beigām."