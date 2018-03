Rastorgujevs tikai otro reizi karjerā izcīna vietu uz goda pjedestāla kādā no Pasaules kausa posmiem. Pirmo reizi starp trīs labākajiem Pasaules kausā Rastorgujevs bija pirms gada Oslo, kur bija otrais 15 kilometru masu startā.

Rastorgujevs ceturtdien šaušanā bija precīzs un bija ātrs slēpošanā, finišā tikai par 5,8 sekundēm piekāpjoties krievu biatlonistam Antonam Šipuļinam. Nestartējot titulētajam francūzim Martēnam Furkādam, trešais bija viņa tautietis Kventins Fijons Majē. Viņš Rastorgujevam zaudēja 11,5 sekundes.

Jau no pirmajiem starpfinišiem Rastorgujevs bija starp līderiem. Pēc pirmās šaušanas viņš bija piektais ātrākais, lai gan, izslēpojot no šaušanas vietas pazaudēja brilles un nācās nedaudz piebremzēt, lai tās paceltu. Tobrīd viņš līderim norvēģims Johanesam Tinjesam Bē zaudēja 9,9 sekundes, bet no Šipuļina atpalika par 3,1 sekundi.

Pirms otrās šaušanas Rastorgujevs nedaudz atpalika no ātrākajiem. Vairāki no līderiem pieļāva kļūdas otrajā šaušanā, bet Šipuļins un Rastorgujevs bija precīzi. Pēc otrās šaušanas Rastorgujevs bija otrais, zaudējot Šipuļinam 11 sekundes.

Šipuļins startēja aiz Rastorgujeva, un nākamajā starpfinišā pēc otrās šautuves viņa pārsvars saruka. Tomēr atlikušajā distances gaitā krievu biatlonists atrada sevī spēkus, nosargājot pirmo pozīciju finišā.

Vēl sacensībās no Latvijas biatlonistiem Aleksandrs Patrijuks, katrā no šautuvēm pieļaujot pa vienai kļūdai, ieņēma 84. vietu. Viņš uzvarētājam Šipuļinam zaudēja divas minūtes un 59,1 sekundi.

Tikmēr Roberts Slotiņš ar piecām kļūdām šaušanā bija priekšpēdējais no 100 startējušajiem sportistiem. Viņš uzvarētājam zaudēja piecas minūtes un 3,9 sekundes.

Pasaules kausa posmā Kontiolahti piektdien 7,5 kilometru sprinta sacensības aizvadīs dāmas, starp kurām būs arī Baiba Bendika. Sestdien Pasaules kausa posmā būs jaukto stafešu diena, bet svētdien vīri un dāmas aizvadīs masu starta sacensības.