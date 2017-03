Rastorgujevs svētdien pirmo reizi karjerā kāpa uz goda pjedestāla, izcīnot otro vietu masu startā un atpaliekot vien no pēdējo gadu labākā biatlonista, francūža Martēna Furkada.

First ever podium for @Rastorgujevs 🥈🥈 "finishing the season like this is great motivation with Olympics next one" #HOL17 pic.twitter.com/vfeumEEWqn