Otrs Latvijas bobsleja četrinieks ar pilotu Oskaru Melbārdi palika uzreiz aiz goda pjedestāla.

Pirmajā braucienā Ķibermanis ar stumējiem Jāni Jansonu, Matīsu Mikni un Raivi Zīrupu bija otrie, bet otrajā braucienā sasniegtais piektais laiks summā deva bronzas medaļas.

Tikmēr Melbārdis ar stūmējiem Daumantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu pirmajā braucienā ieņēma ceturto vietu, otrajā bija trešie, bet summā palika ceturtie.

Par posma uzvarētāju pārkiecinoši kļuva Krievijas ekipāža ar piloti Aleksandru Kasjanovu. Krievu ekipāža abos braucienos bija ātrākā, tuvākos konkurentus šveicieša Riko Petera kvartetu apsteidzot par 0,23 sekundēm. Ķibermaņa kvartets uzvarētājiem zaudēja 0,26 sekundes, bet Melbārdis ar saviem stūmējiem - 0,29 sekundes.

Portāls "Delfi" piedāvāja sacensību teksta tiešraidi.

PK posms Phjončhanā, bobsleja četrinieki

Sandis Prūsis, LTV tiešraidē no Phjončhanas: Nebija ātrums Ķibermanim, lai gan labāk izbrauca 9. virāžu. Lielajam Oskaram "nebija dzirkstele" uz to braucienu. Kaut kas neiet viņam šobrīd...Visa sezona kā dzeņa vēders. Raiba. Kādās pozīcijās bijām oktobrī, novembrī, un kur esam tagad, tad ar lielu plus zīmi. Mazajam Oskaram liels lēciens uz priekšu un liela motivācija nākotnei! Lielajam Oskaram ar veselību kaŗtībā, tā kā cepuri nost visiem.Jāatīsta tehnika, jāsaved veselība kārtībā, jaunus bobus vajag droši vien. Ja tu neko nedari šajā sporta veidā, neko neuzlabo, nepilnveido,, tad tu atkrīti zemāk salīdzinot uz citu fona.

Kasjanovs - izcili veikts brauciens, finišā jauns trases rekords un pārliecinoša uzvara Krievijas ekipāžai. Apsteidz šveiciešus par 0,23 sekundēm.

Ķibermanis - starta rekords (4,87 sekundes). Trases vidū vēl 0,18 sekunžu pārsvars, bet lejasdaļā mazāks ātrums un finišā otrais (+0,03 sekundes).Ķibermanis sev garantē medaļu, bet vēl brauks tikai Kasjanovs.

Valters - lejasdaļā strauji zaudē pārsvaru un finišā zaudē pat Melbārdim (+0,10 sekundes).Tādējādi kādai no Latvijas ekipāžām būs medaļas, jo vēl tikai divas ekipāžas

Melbārdis - jauns starta rekords (4,88 sekundes). Slikti veic devīto virāžu un zaudē ātrumu, finišā otrais (+0,06 sekundes).

Peters - pēdējās virāžās lielā ātrumā ar grūtībām valda kamanas, bet kļūst par līderi (-0,11 sekundes).Tagad Melbārdis!

Kripss - rupja kļūda vienā no pēdējām virāžām, burtiski ietriecoties apmalē, neļauj kļūt par līderi (+0,10 sekundes).

Korejietis Vons - lai gan vizuāli brauc labāk, finišā nespēj apsteigt Lohneru (+0,05 sekundes).

Lohners ne pārāk droši veic braucienu, bet kļūst par līderi (-0,07 sekundes).

Pirmā brauciena pārsteigums Hals - augšdaļā liels pārsvars, ko spēj nosarfgāt līdz finišam (-0,08 sekundes).

Holkombs - lai gan trases augšdaļā ievērojami zaudē Fridriham, lejasdaļā kāpina tempu un pēdējās virāžās izrauj līdera godu (-0,01 sekunde).

Fridrihs ar labu braucienu summā apsteidz Andrijanovu par 0,06 sekundēm, bet braucienā krieviem labāks laiks.

Andrijanovs labi veic trases lejasdaļu, kur spēj sasniegt lielu ātrumu un kļūst par līderi (-0,20 sekundes).

Springs - trases lejasdaļā strauji zūd diezgan ievērojamais pārsvars, tomēr to nosargā un kļūst par līderi (-0,02 sekundes).

Maijers līdz liktenīgajai devītajai virāžai bija priekšā, bet kļūmes apakšdaļā un finišā tikai tresais šobrīd (+0,16 sekundes).

Olsens uzlabo Vrbas laiku par 0,16 sekundēm. Pēc tam Kostērs trases vidusdaļā ievērojami zaudē, bet finišā uzlabo laiku par 0,02 sekundēm.

Vrba uzlabo savu braucienu un finišā kļūst par līderi (-0,17 sekundes).

Baskē vēl sliktāk veic braucienu un visticamāk paliks 20. vietā (+0,22 sekundes)

Stuļņevs - sliktāks brauciens par pirmo un finišā zaudē Dīnam 0,13 sekundes.

Britu pilots Dīns par 0,25 sekundēm uzlabo savu braucienu. Iespējams, ka trase kļuvusi ātrāka, bet to varēs secināt pēc nākamiem braucieniem.

Sācies 2. brauciens

2. brauciena starta saraksts

Pirmais brauciens noslēdzies, bet jau drīz sāksies otrais brauciens. No pēdējām ekipāžām negaidīti desmitniekā iespruacās pēdējais startējušais Hals, kuram devītais laiks.

Kanādiešu kritiens pamatīgi iekavē pēdējo pilotu startus. Ilgi neizdevās bobu dabūt ārā no trases, bet sportisti izskatās, ka nav smagi cietuši. Polonjato bobs ar visiem sportistiem kamanās sasniedza finiša līniju, tādējādi viņiem laiks ieskaitīts, bet saprotams, ka viņiem ir sliktākais laiks no visām ekipāžām.

Sandis Prūsis, LTV tiešraidē no Phjončhanas: laiks ir silts un pirmais numurs izlozē bija priekšrocība. Atslēgas vieta ir devītā virāža. Melbārdim tā devītā virāža, tur vēl 13. un 14. Viņš neapmierināts ar savu startu.

Kanādietis Polonjato labi brauca un varēja cīnīties par desmitnieku, bet piedzīvo kritienu!

Britu pilotam Dīnam vājš brauciens un finišā 16. vieta no 18 ekipāžām (+0,68 sekundes).Vēl jābrauc septiņām ekipāžām, tomēr diez vai tās spēs iejaukties cīņā par vietu labāko desmitniekā.

Springs - ar daudzām sīkām kļūdām finišā 12. vieta, līderim zaudējot 0,38 sekundes.

Kripss - lai gan augšdaļā netipiski kļūdās piektajā virāžā, labi veic devīto virāžu un finišā vienāds laiks ar Melbārdi (dalīta ceturtā vieta, +0,16 sekundes).

Lohners - līdz viltīgajai devītajai virāžai labs brauciens, bet šajā atslēgas vietā kļūdījās un finišā sestais (+0,18 sekundes).

Stuļņevs - ilgi skrēja stūmēji, grūtības pirmajās virāžās, līdz ar to arī brauciena turpinājums vājš. Finišā 12. vieta (+0,61 sekunde).

Kasjanovs - labs starts un teicami izbrauc atslēgas vietas, lejasdaļā sasniedzot lielu ātrumu un apsteidz Ķibermani par 0,08 sekundēm.

Valters - startā ilgi skrēja stūmēji un saslīdēja pirms pirmās virāžas. Labi veic 9. virāžu un lejasdaļā pietuvojas, finišējot otrais (+0,03 sekundes).

Peters - labs brauciens, bobs slīdēja labi un finišā dalīta otrā vieta ar Melbārdi (+0,08 sekundes).

Fridrihs - diezgan netīrs brauciens, vairāki atsitieni un finišā tikai ceturtais (+0,16 sekundes).

Maijers - labs brauciens, bet Ķibermanim bija daudz lielāks ātrums. Finišā tikai sestais (+0,34 sekundes).

Melbārdis - uzlabo Ķibermaņa starta laiku par 0,03 sekundēm. Līdz atslēgas vietai priekšā, bet lejasdaļā zaudē Ķibermanim (otrais un +0,08 sekundes).

Andrijanovs - līdzīgi kā amerikāņi, krievu ekipāža kļūdās otrajā virāžā un nespēj atgūties. Zaudē Ķibermanim 0,25 sekundes.Tagad Melbārža četrinieks

Holkombs - arī veterāns kļūdās otrajā virāžā, bet tas daudz neietekmē. Lejasdaļā neuzņem ātrumu un zaudē Ķibermanim 0,16 sekundes.

Baskē - rupji kļūdās otrajā virāžā, līdz ar to augšdaļā nav liela ātruma. Tas daudz ietekmē un finišā zaudē Ķibermanim 0,52 sekundes.Tagad startēs labākais desmitnieks pēc Pasaules kausa kopvērtējuma

Šveicietis Meijerhanss - šveiciešu veterānam ievērojami vājš starts (+0,39 sekundes), bet finišā spēj apsteigt austrieti (+0,61 sekunde).

Austrietis Treihl - vājš brauciens un finišā ievērojami zaudē Ķibermanim (+0,71 sekunde).

Korejas pilots Vons - startā lēnāki, sliktāk veic devīto viražu un zaudē Ķibermanim 0,10 sekundes.

Ķibermanis - kvartetam diezgan neveikls starts, tomēr brauciens bez lielām kļūdām un finišā rezultāts 50,07 sekundes.

Sacensības sākušās!

Phjončhanā šobrīd gaisa temperatūra ir gansdrīz +12 grādi un saulains, līdz ar to pirmajiem braucējiem varētu būt labvēlīgāki apstākļi.

Četrinieku sacensībās Latvijai veiksmīga izloze, jo Ķibermaņa kvartets startēs jau ar pirmo numuru, bet Melbārža četriniekam astotais numurs.

2016./2017. gada ziemas sporta veidu sezona praktiski noslēdzas šodien, 19. martā. Savas pēdējās sacensības pirms olimpiskās sezonas šajā nedēļas nogalē aizvada skeletonisti un bobslejisti, kuri sacenšas 2018. gada Olimpiādes mājvietā Phjončhanā.Skeletonisti savas sacensības jau noslēdza piektdien, bet svētdien Phjončhanā sacenšas bobsleja četrinieki, arī divas Latvijas ekipāžas. Pirmā brauciena sākums pulksten 8:30, bet otrais sāksies pulksten 10:00.