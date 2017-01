Krievijas Bobsleja federācija (KBF) apstiprinājusi Soču olimpiskā čempiona Aleksandra Tretjakova un triju skeletonistu atstādināšanu, ziņo vietējie mediji.

Atbilstoši antidopinga noteikumiem Tretjakovs, Jeļena Ņikitina, Olga Potiļicina un Marija Orlova līdz 19. janvārim atstādināti no dalības starptautiskās sacensībās, ziņo aģentūra TASS, atsaucoties uz KBF preses dienestu.

Līdz ar to nosauktie četri skeletonisti nedrīkstēs piedalīties nākamajos divos Pasaules kausa izcīņas posmos, kas 6. un 7. janvārī notiks Altenbergā un pēc nedēļas Vinterbergā.

Šīssezonas Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā pēc aizvadītiem diviem posmiem Tretjakovs atrodas pirmajā vietā. Vistlerā viņš izcīnīja otro vietu aiz korejieša Sunbina Juna, bet Leikplesidā Krievijas skeletonists svinēja uzvaru. Iepriekšējo sezonu līderis Martins Dukurs kopvērtējumā ieņem ceturto vietu, Tretjakovam zaudējot 59 punktus.

Atstādināšana tiek pamatota ar izmeklēšanu, ko SOK ierosinājusi pret 28 Krievijas sportistiem, kas varētu būt iesaistīti dopinga mahinācijās 2014. gada Soču olimpisko spēļu laikā.

Kā ziņojām, Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) pagājušā gada nogalē paziņoja par četru Krievijas skeletonistu atstādināšanu no sacensībām, kamēr notiek izmeklēšana saistībā ar dopinga krāpniecību Krievijā, par to informējot šīs valsts Bobsleja un skeletona federāciju. IBSF viņu vārdus neizpauda, taču aģentūra "R-Sport" ziņoja, ka to vidū ir arī Ņikitina, viņas komandas biedrenes Olga Potiļicina un Marija Orlova, kā arī olimpiskais čempions Aleksandrs Tretjakovs.

IBSF par atstādināšanu paziņoja 30. decembrī, bet vēl jaunā gada pirmajā dienā 2014. gada Soču ziemas olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvēja Jeļena Ņikitina apgalvoja, ka neesot saņēmusi nekādu informāciju par šo lietu.

"Man nav nekādu dokumentu," Ņikitinu citēja aģentūra TASS.

No sešiem sportistiem, kas Soču olimpiskajās spēlēs startēja skeletona disciplīnā, pieci esot figurējuši Maklārena ziņojumā. Piektais esot Sergejs Čudinovs, kurš 2016. gada sākumā paziņoja par aiziešanu no sporta.

Kā zināms, pagājušā gada decembrī WADA neatkarīgās izmeklēšanas grupas vadītājs, kanādiešu jurists Ričards Maklārens nāca klajā ar otro ziņojumu par dopinga problēmām Krievijā, kas kārtējo reizi izsauca plašu sašutumu.

Pēc šā ziņojuma Krievijai tika atņemtas vairākas starptautiskas sacensības, ieskaitot pasaules čempionātu bobslejā un skeletonā, bet vairākiem titulētiem krievu sportistiem, arī olimpiskajiem čempioniem, piemērots aizliegums startēt sacensībās.