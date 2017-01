Pirmajā braucienā Oskars Melbārdis, startējis kā deviņpadsmitais, uzrādīja sesto labāko rezultātu, bet Oskars Ķibermanis dalīja 14. vietu ar divām citām ekipāžām.

Lai arī otrajā braucienā Melbārdis uzrādīja piekto labāko rezultātu, viņš savu pozīciju pazaudēja vācietim Frančesko Frīdriham, kurš veica lielisku otro braucienu.

Lai arī zaudējis abiem konkurentiem, ar ko dalīja vienādu rezultātu pēc pirmā braucienā, Oskars Ķibermanis tomēr saglabāja savu 14. vietu kopvērtējumā.

Plašāku sacensību aprakstu lasiet portāla "Delfi" teksta tiešraides arhīvā!



PK posms bobsleja četriniekiem Kēnigszē

Izcils otrais brauciens Lohneram, un pārsvars pār Valteru tiek palielināts līdz ceturtdaļsekundei. Līdz ar to Vācijai savā mājas trasē dubultuzvara. Melbārdim septītā vieta, Ķibermanim - 14. Kēnigszē trasē sportisti šosezon atgriezīsies vēlreiz, uz pasaules čempionātu, bet nākamais Pasaules kausa posms notiks Insbrukā.Pasaules kausa izcīņas 6. posma rezultāti:

Niko Valters sāk ar labāko otrā brauciena startu - 4,81 sekundes, pabeidz ar otro labāko rezultātu braucienā, tomēr saglabā pārsvaru pār Stuļņevu, nodrošinot sev vismaz otro vietu. Johanesa Lohnera pārsvars pār Valteru bija viens no lielākajiem šajās sacensībās - 0,14 sekundes, līdz ar to uzvara Niko diez vai "spīd".

Alekseja Stulņeva starts tāds pats kā Holkombam - 4,87 sekundes un visā braucienā viņš uzrāda identisku rezultātu ar amerikāni, kas nozīmē, ka pēc diviem braucieniem krievu ekipāža, kas uzrādīja izcilu ātrumu, saglabā to pašu pārsvaru, ko pēc pirmā brauciena - 0,01 sekunde.

Stīvenam Holkombam tradicionāli ne pārāk labs starts, 4,87 sekundes, trases vidū viņš zaudē arī Melbārdim, taču finišs ir teicams, un pieredzējušajam amerikānim izdodas saglabāt savu ceturto vietu, divu braucienu summā par 0,01 sekundi apsteidzot Frančesko Frīdrihu.

Arī Aleksandrs Kasjanovs palaiž garām Frīdrihu, kurš pakāpjas nu jau uz piekto vietu. Krievu ekipāža paliek 0,02 sekundes aiz vācieša un 0,02 sekundes priekšā Melbārdim. Braucienā Kasjanovs tikai par 0,01 sekundi apsteidzis Oskaru.

Melbārdis par 0,01 sekundi uzlabo savu startu - 4,83 sekundes, tomēr pieļauj kļūdu trases augšā, turpinājums gan ir "tīrs", bet ātrums ir zemāks nekā Frīdriham un vācietis divu braucienu summā Melbārdi ir apsteidzis par 0,04 sekundēm. Oskara rezultāts otrajā braucienā - 48,86 sekundes.

Maksims Andrianovs ir lēnāks un krietni zaudē Frīdriham, palaižot vācieti garām kopvērtējumā. Astotais rezultāts braucienā un Frīdriham divu braucienu summā zaudētas 0,11 sekundes. Ko atbildēs Oskars Melbārdis, kurš startē nākamais?

Frančesko Frīdrihs pēc pirmā brauciena bija tikai astotais, arī otrais brauciens nav perfekts, taču lielisks ātrums un labākais rezultāts braucienā - 48,80 sekundes. Tiesa, pirmais brauciens Frīdriham bija ātrāks, bet pārsvars pār Maieru palielināts no 0,02 līdz 0,30 sekundēm.

Austrietis Benajmins Maiers otrajā braucienā tikai piektais, taču saglabā savu devīto vietu, Vrbu apsteidzot par 0,02 sekundēm. Pēc pirmā brauciena viņus šķīra 0,03 sekundes.

Rūdijam Rinaldi pirmajā braucienā bija identisks rezultāts ar Vrbu, bet otrais vairs nav tik "tīrs", sanslīdes, daudz korekciju un tikai devītais laiks otrajā braucienā. Divu braucienu summā Rinaldi paliek aiz Oskara Ķibermaņa, kurš atgriežas 14. vietā.

Janam Vrbam nedaudz ieķeras viens no rokturiem, taču braucienu tas neiespaido; braucienā gan trešais rezultāts - 49,05 sekundes, tomēr braucienā pirmais, Peteru apsteidzot par 0,01 sekundi.

Šveicietis Riko Peters ar otro rezultātu braucienā, saglabā vismaz savu 12. vietu kopvērtējumā. Bredlijs Hals pārspēts summā par 0,05 sekundēm.

Neslīd arī kanādietim Kripsam, kurš braucienā ir piektais, bet kopvērtējumā noslīd aiz Ķibermaņa. Līdz ar to Oskars potenciāli paceļas uz 15. vietu, Hals jau vismaz trīspadsmitais.

Oskars atkārto pirmā brauciena startu - 4,86 sekundes, tomēr bobs joprojām neslīd un Ķibermanis divu braucienu summā piekāpjas gan Halam, gan Kosteržam. Britu ekipāžai Ķibermanis zaudējis 0,15 sekundes, francūzim - tikai 0,02 sekundes. Sesto Pasaules kausa posmu "mazais" Oskars līdz ar to noslēgs 16. vietā.

Loiss Kosteržs zaudē Halam 0,13 sekundes gan braucienā, gan divu braucienu summā. Nākamais startē Ķibermanis.

Jaunais pilots Bredlijs Hals savā pirmajā Pasaules kausa posmā šosezon pārspēj savu pieredzējušo tautieti Dīnu gan otrajā braucienā (48,93 sek.), gan divu braucienu summā, 0,05 sekunžu pārsvaru palielinot līdz 0,21 sekundei. Atgādinām, ka Halam, Kosteržam un Ķibermanism bija identisks rezultāts pirmajā braucienā.

Arī Junjons Vons otrajā braucienā ir lēnāks nekā pirmajā, tomēr vismaz saglabā savu 18. vietu. Anglis Lamins Dīns uzrāda līdz šim labāko rezultātu - 49,09 sekundes un pārspēj Vonu divu braucienu summā par 0,24 sekundēm.

Kanādietis Kriss Springs otro braucienu veic 0,11 sekundes lēnāk nekā pirmo - 49,29 sek., tomēr austrietis Markus Treihls pats sev zaudē 0,39 sekundes un palaiž garām Springsu, kurš pakāpjas vismaz uz 19. vietu.

Pirmais brauciens noslēdzies un šīs ekipāžas var gatavoties otrajam braucienam:

Nu lūk - anglis Bredlijs Hals uzrāda identisku rezultātu ar Oskaru Ķibermani - 48,96 sekundes un kvalificējas otrajam braucienam.

Mediķi cenšas izdabūt no boba vienu no ekipāžas dalībniekiem, piebrauc ātrā palīdzība. Jācer, ka smagas traumas neviens no sportistiem nav guvis, jo kritiens bija ļoti nepatīkams. Trase ir slēgta, turklāt rumāņu bobs to ir diezgan pamatīgi pabojājis, kas ir jāizlabo. Vēl jāstartē divām ekipāžām.

Rumānim Grigorem pamatīgi nepaveicas - bobs apgāžas un viņi netiek līdz finišam, saņemot DSQ pie sava rezultāta:

Tagad sākas cīņa par tiesībām startēt otrajā braucienā - diez vai atlikušās deviņas ekipāžas pārspēs Oskaru Ķibermani, kurš ar Kosteržu dala 14. vietu. Pagaidām 20. vietu ieņem polis Ļutijs, kurš pēc amerikāņa Kodija Baskes brauciena jau noslīd uz 21. vietu, dodot amerikānim iespēju startēt otrajā braucienā.

Loiss Kosteržs, pieļaujot nopietnas kļūdas, tomēr uzrāda pieklājīgu rezultātu, 48,96 sekundes, kas ir identisks ar Ķibermani.

Oskara Melbārža starts ir trešais labākais - 4,84 sekundes. Ātrums lielāks nekā Ķibermanim, lai arī ne augstākais, un finišē sestais labākais rezultāts - 48,69 sekundes. Ļoti labs sniegums Oskaram! Lohneram zaudētas 0,24 sekundes, trešajā vietā esošais Stuļņevs ir 0,06 sekundes priekšā, Holkombs - 0,05 sekundes.

Viens no divnieku līderiem, korejietis Jonjons Vons ar diezgan "netīru" braucienu paliek aiz Ķibermaņa, zaudējot Oskaram 0,18 sekundes. Pagaidām neviens no vēlāk startējušajiem Ķibermani nav pārspējuši.

Arī kanādietim Krisam Springam neizdodas "atkost" īso Kēnigszē trasi - 15. rezultāts, 0,22 sekundes aiz Ķibermaņa. Nākamais trasē dodas brits Lamins Dīns, un zaudē "mazajam" Oskaram 0,09 sekundes. Ķibermanis saglabā savu 13. vietu.

Oskara Ķibermaņa starts - 4,86 sekundes, dalīts trešais rezultāts, taču ātrums ir ļoti zems. Lai arī kļūdas netiek pieļautas, tikai 13. rezultāts - 48,96 sekundes. Lēnāki par Ķibermanu tikai austrietis Treihls un polis Ļutijs.

Stīvens Holkombs "sadala" Krievijas trio, iespraucoties aiz Stuļņeva, ar pagaidām ceturto rezultātu - 48,64 sekundes.

Nākamais ir Frančesko Frīdrihs. Trases augšpusē ir priekšā Lohneram, taču pieļauj dažas kļūdas un uzrāda tikai sesto rezultātu - 48,71 sekundes. Frīdrihs ir ne tikai aiz sava tautieša, bet arī Valtera un trim krieviem. Andrianovam Frīdrihs zaudēja tikai 0,01 sekundi.

Kēnigszē trases "iemītnieks" Johaness Lohnerss gaidāmi labo trases rekordu un pārņem vadību - 48,45 sekundes. Niko Valters apsteigts par 0,14 sekundēm.

Pasaules kausa kopvērtējuma otrajā vietā esošais šveicietis Riko Peters pēc ne pārāk precīza brauciena uzrāda astoto rezultātu - 48,82 sekundes. Turpinājumā divi trases rekorda pretendenti, divas Vācijas ekipāžas.

Austrietis Benjamins Maiers finišē aiz Krievijas trio, no Valtera atpaliekot 0,14 sekundes. Austrieša rezultāts - 48,73 sekundes.

Nākamie trasē dodas divi Krievijas pārstāvji, Aleksandrs Kasjanovs un Aleksejs Stuļņevs. Savstarpējā cīņā "uzvar" Stuļņevs, kam otrais rezultāts 48,63sekundes, 0,04 sekundes aiz Valtera. Kasjanovs vēl 0,05 sekundes tālāk, Andrianovs - vēl 0,02 sekundes tālāk. Valtera rekords joprojām spēkā.

Mājinieks, Niko Valters, uzstumj labāko startu - 4,83 sekundes un labo trases rekordu! Valtera rezultāts - 48,59 sekundes. Tagad jautājums - uz cik ilgu laiku rekords saglabāsies?

Maksimam Andrianovam izdodas trasi veikt tīri, liels ātrums, un pirmais rezultāts - 48,70 sekundes. Vrba ar Rinaldi nostumti uz otro pozīciju, 0,08 sekundes aiz Krievijas ekipāžas.

Pēc dažiem nosacītiem "autsauderiem" trasē dodas līdergrupas piloti, pirmais ir kanādietis Džastins Kripss, kuram ļoti neveiksmīgas bija divnieku sacensības. Taču arī Krips nespēj pārspēt Vrbu un Rinaldi, paliek trešais, 0,09 sekundes aiz abiem līderiem.

Mateušs Ļutijs ar partneriem pagaidām lēnākie - trešais rezultāts, 49,32 sekundes, 0,54 sek. aiz Vrbas un Rinaldi. Atgādinām, ka Polijas izlasi trenē Latvijas speciālists Jānis Miņins.

Čehs Jans Vrba distancē ir priekšā Rinaldo, pietuvojas trases rekorda grafikam, taču finišā uzrāda identisku rezultātu - 48,78 sekundes.

Uz starta šodien ir 29 ekipāžas, kā vienmēr, otrajam braucienam kvalificēsies ātrākās 20. Sacensības iesāk Monako ekipāža ar pilotu Rūdiju Rinaldo, kas nosaka pirmo atskaites rezultātu - 48,78 sekundes, kas tikai nedaudz atpaliek no trases rekorda - 48,65 sekundes, ko 2011. gadā uzrādīja vācietis Manuels Mahata. Starta rekords pieder mūsu Oskaram Melbārdim - 4,76 sekundes, tas turas kopš 2014. gada.

Sanktmoricā pieredzētais aukstums ir atkāpies, gaisa temperatūra šobrīd Kēnigszē trasē ir +2,5 grādi, ledus temperatūra - mīnus 1,7 grādi.

Pirmais trasē dosies Oskars Ķibermanis, kuram 15. starta numurs, "lielais" Oskars startēs deviņpadsmitais.

Dienu iepriekš atkal teicamu rezultātu divnieku ekipāžu sacensībās uzrādīja Latvijas sportisti - visi trīs iekļuva TOP 10. Melbārdis izcīnīja piekto, Ķibermanis - sesto, bet Žaļims - devīto vietu.http://www.delfi.lv/sports/news/winter_sports/bobsleigh/kibermanim-un-melbardim-piekta-un-sesta-vieta-pk-posma.d?id=48457405

Sveicināti portāla "Delfi" teksta tiešraidē par bobsleja četrinieku ekipāžu sacensībām Kēnigszē trasē, kura nākammēnes uzņems arī pasaules čempionātu, kam sākotnēji bija paredzēts notikt Sočos.