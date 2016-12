Ceturtdien Prūsis trešo gadu pēc kārtas tika nosaukts par Latvijas gada labāko treneri. Kaut Oskara Melbārža pilotētais četrinieks šogad pirmoreiz vēsturē triumfēja pasaules čempionātā, Prūsis pēc balvas saņemšanas pauda lielu pārsteigumu, sakot, ka titulu bija pelnījuši arī pārējie finālisti Eduards Andruškevičs un Dainis Dukurs.

"Pasaules čempionātā šogad beidzot bijām labākie. Līdz šim daudzās jomās bijām labākie, bet allaž pietrūka tehnikā, tomēr šoreiz salikās pilnīgi viss," gada pirmo pusi atcerējās Prūsis. "Tas bija mūsu pašu bobs, kas atnesa otro vietu arī olimpiskajās spēlēs. Arī slieces bija mūsējās."

"Šosezon tas bobs vēl klusē, gaida, kad noslaucīsim putekļus un iesēdīsies saimnieks. Pēc Jaunā gada dosim virsū," treneris stāstīja, ka kamanas gaida Melbārdi, kurš atlabst pēc operācijas un sezonas pirmās sacensības aizvadīs vien janvāra ievadā. "Izlēmām, ka no sākuma viņš brauks Eiropas kausa posmā Sanktmoricā, bet pēc tam paliks tajā pašā trasē uz Pasaules kausa etapu."

Melbārdim jau pagājušajā sezonā bija nopietnas muguras problēmas un augusta beigās sportistam beidzot tika veikta operācija.

"Lēmums par operāciju nebija atkarīgs no manis, man tas vienkārši bija jāpieņem kā fakts. Tiesa, es būtu gribējis, lai to dara uzreiz pēc sezonas," tagad atceras Prūsis. "Tomēr dzīve nebūtu interesanta, ja viņš, nevienam nepamanot, uz sezonas sākumu būtu atgriezies ierindā. Tagad mums jāsaskaras ar papildus problēmām un līdz ar to ir interesantāk."

Pēdējo nedēļu aktuālākais notikums visas pasaules ziemas sportā neapšaubāmi ir apsūdzības pret Krieviju par dopinga analīžu maiņu Soču olimpiskajās spēlēs, kā arī Latvijas skeletona izlases boikots sacensībām šajā valstī, kas turpinājumā izraisīja ķēdes reakciju gan skeletonā, gan arī citos sporta veidos.

"Protams, ir šausmīgi viss, kas tur izskan, jo esam pret dopingu. Diemžēl zinu arī vēl vairāk, ka tur ir ne tikai dopings, bet pat nopietnākas lietas, lai arī daudziem liekas, kas gan var būt vēl nopietnāk par dopingu," teica Prūsis. "Ja tas viss apstiprināsies, man zudīs ticība sportam. Ja to var krievi, varētu darīt arī jebkurš cits. Tad būs sagrauti sporta pamati."

Pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas, Latvijas bobsleja izlase ieguvusi apstiprinājumu, ka Soču olimpiskajās spēlēs, iespējams, tikusi iespaidota arī laika ņemšana.

Tiesa, kopumā 2014. gada pavasarī Soču olimpiskās spēles Latvijas bobslejam bija ļoti veiksmīgas un Prūsis atzīst, ka šī trase viņam atmiņā ir tikai ar vispozitīvākajām domām.

"Medaļu nevar norestaurēt. Tas moments ir zudis ne tikai mums, bet arī tūkstošiem, kas skatījās Latvijā. Tas ir pazaudēts un to nevar restaurēt. Vēsturnieki grāmatā var izlabot, bet moments ir zaudēts," Prūsis pauda, ka, ja Melbārža ekipāžai tagad tiks piešķirts olimpiskais zelts, par to nebūs spēcīgas emocijas. "Sočus atceros ar plusa zīmi, bet žēl, ka tagad nāk visāda jauna informācija. Varu tikai izteikt paldies, ka toreiz, cik zināms, neviens konkurents netika sasmērēts, jo tikpat labi, ja kāds tika attīrīts, varēja arī kādu sasmērēt."

Kā vēstīts, februārī gaidāmajam pasaules čempionātam bobslejā un skeletonā bija jānotiek Sočos, taču Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) to nesen pārcēla uz Vācijas trasi Kēnigszē. Tas noticis, jo Krievija tiek apsūdzēta valdības atbalstītas dopinga sistēmas izveidošanā, kurā cita starpā 2014. gada Soču Ziemas olimpiskajās spēlēs mājinieku pozitīvās dopinga analīzes tika aizvietotas ar negatīvām.