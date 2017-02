Latviešu skeletonists Tomass Dukurs , kurš pirms divām nedēļām Pasaules kausa septītajā posmā izcīnīja dalītu ceturto vietu, materiāla pārkāpuma dēļ diskvalificēts no šī etapa, vēsta Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF).

Šajā posmā pārliecinošu uzvaru izcīnīja Martins Dukurs, bet Tomass bija dalītā ceturtā vietā. Trešdien IBSF veica korekcijas šī posma rezultātos, piespriežot diskvalifikāciju T.Dukuram.

Kā skaidroja Latvijas izlases treneris Dainis Dukurs, Tomass diskvalifikāciju saņēmis slieču dēļ. "Laikam pārāk daudz bija nopulēta slieču virsma, ko uzreiz uz vietas nevarēja noteikt," teica D.Dukurs.

Līdz ar to T.Dukuram atņemti 192 punkti Pasaules kausa kopvērtējumā, kā rezultātā viņš no sestās pozīcijas atkāpies uz desmito. Tikmēr līderis ar 1437 punktiem ir M.Dukurs, bet par 24 punktiem mazāk ir tuvākajam sekotājam Sunbinam Junam no Dienvidkorejas.

Brāļi Dukuri patlaban gatavojas pasaules čempionātam, kas skeletonistiem norisināsies nākamajā nedēļā Kēnigszē trasē, kur šonedēļ sacensības uzsāks bobslejisti.

"Gatavojamies, arī šodien bija divi treniņi - starta estakādē un braukšanā. Daudzas no vecajām sliecēm ir tuvu tai nodiluma pakāpei, kas ir virs atļautā. Pašiem nav ar ko izmērīt, vajadzētu iegādāties speciālu iekārtu," stāstīja treneris.

Dukuri uz pasaules čempionātu dosies svētdien, 19.februārī.

"Svētdien notiek komandu sacensības, bet mēs tur nepiedalāmies. Pirms pasaules čempionāta trasē aizvadīsim sešus treniņbraucienus. Šosezon ļoti daudz eksperimentējam, jo īpaši Tomass. Tāpat arī Martins šosezon Pasaules kausa posmos piedalījies ar trim dažādām kamanām," atklāja D.Dukurs.

Pasaules čempionāts Kēnigszē sāksies piektdien, bet noslēgsies nākamajā svētdienā. Sākotnēji tas bija paredzēts Soču trasē, Krievijā, taču IBSF, ņemot vērā citu valstu iebildumus, protestējot pret Krievijā iepriekšējos gados praktizēto dopinga lietošanas sistēmu, nolēma planētas meistarsacīkstes pārcelt uz Vāciju.

Pret sacensībām Sočos kā pirmā iebilda tieši Latvijas skeletona izlase, ar brāļiem Dukuriem priekšgalā. Turpinājumā publisku atbalstu Latvijai izteica arī citas nācijas, bet IBSF lēma planētas meistarsacīkstes pārcelt.

Pēc pasaules čempionāta sezonai punkts tiks pielikts ar Pasaules kausa posmu 2018.gada Ziemas olimpisko spēļu mājvietā Phjončhanā.