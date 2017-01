Pamatīgs sniegputenis skāris Vācijas ziemas sporta veidu kūrortu Vinterbergu, kur šajā nedēļas nogalē risinās Pasaules kausa izcīņas kārtējais posms un Eiropas čempionāts.

Ceturtdienas vakarā Vinterbergas trases starta ieskrējiena vieta bija tik pamatīgi pieputināta, ka to no sniega nācās attīrīt ar speciāla traktora palīdzību. Trases darbinieki savu darbu ceturtdienas vakarā un piektdien no rīta paveica teicami, jo piektdienas pēcpusdienā Vinterbergas trasē sacensības varēja aizvadīt bobslejistes.

Sestdien Vinterbergā Eiropas čempionāta medaļas sadalīs skeletonisti un bobsleja divnieki, bet svētdien – skeletonistes un bobsleja četrinieki.