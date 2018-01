Aparjodei šis bija atkārtots labākais rezultāts karjerā, jo pirms nedēļas viņa arī bija piektā Sprinta kausa sacensībās Lillehammeres trasē, Norvēģijā. Savukārt Pasaules kausa pamatsacensībās viņai līdz šim labākais rezultāts bija desmitā vieta, kas arī tika sasniegta pirms nedēļas.

Par sacensību uzvarētāju kļuva Tatjana Ivanova no Krievijas, kura divu braucienu summā finišēja pēc minūtes un 23,989 sekundēm. Viņai 0,087 sekundes zaudēja sezonas līdere Natālija Geizenbergere no Vācijas, bet trešā palika Sandra Robartšere no Itālijas, kura bija par 0,371 sekundēm lēnāka.

Tikmēr Aparjode, kura pēc pirmā brauciena bija dalītā sestajā vietā Eiropas čempionāta vērtējumā, bet Pasaules kausa ieskaitē atradās dalītā devītajā pozīcijā, otrajā braucienā spēja sasniegt sesto labāko laiku, summā pakāpjoties uz piekto vietu abās ieskaitēs. Viņa uzvarētājai zaudēja 0,484 sekundes, bet no goda pjedestāla atpalika par 0,113 sekundēm.

Savukārt pieredzējusī Elīza Cauce, kura pēc pirmā brauciena Eiropas čempionātā bija devītā, bet Pasaules kausā vēl trīs pozīcijas zemāk, otrajā startā uzrādīja desmito rezultātu, kas ļāva tikt augstāk summā, no uzvarētājas atpaliekot 0,605 sekundes. Kontinenta meistarsacīkstēs viņa palika septītā, bet Pasaules kausa posmā astotā.

Savukārt otrais brauciens neizdevās Ullai Zirnei, kura no astotās vietas Eiropas čempionāta vērtējumā noslīdēja pozīciju zemāk, bet Pasaules kausa ieskaitē viņa palika 12. vietā, Ivanovai zaudējot 0,658 sekundes.

Jau vēstīts, ka neveiksme pirmajā braucienā piemeklēja titulēto vācieti Natāliju Hifneri, kura piedzīvoja kritienu un nefinišēja. Tāpat otrais brauciens neizdevās austrietei Madeleinai Eglei un amerikānietei Emīlijai Svīnijai, kuras pēc pirmā starta bija attiecīgi trešajā un ceturtajā vietā, bet beigās ieņēma divas noslēdzošās pozīcijas 21 finišējušās braucējas konkurencē.

Kā zināms, tad piektdien Nāciju kausā Cauce izcīnīja trešo vietu, Zirne bija sestā, bet Aparjode bija 12. pozīcijā, latvietēm kvalificējoties pamatsacensībām. Tikmēr Zelma Bite Nāciju kausā ierindojās 22. vietā no 23 finišu sasniegušām kamaniņu braucējām, pamatsacensībās neiekļūstot.

Pasaules kausa kopvērtējumā dāmām titulu jau pirms šī etapa bija nodrošinājusi Geizenbergere, kura iekrājusi 1035 punktus. Viņai ar 695 punktiem seko Hifnere, kamēr vēl par punktu atpaliek cita vāciete Dajana Eitbergere, kura sestdien palika ceturtā.

No latvietēm Caucei un Zirnei ir attiecīgi 310 un 292 punkti, kas dod 15. un 17. vietu, bet Aparjode ar 241 punktu ieņem 21. pozīciju.

Zīmīgi, ka pēdējās trīs sacensībās Aparjode kopā tikusi pie 146 punktiem, kas ir krietni vairāk nekā viņa iekrāja sezonas pirmajos deviņos mačos.

Vēl šosezon Pasaules kausā pie punktiem tikusi Elīna Ieva Vītola, kura ar 50 punktiem atrodas 37. pozīcijā, bet Zelma Bite ar deviņiem punktiem ir dalītā 51. vietā.

Jau vēstīts, ka sestdien par Eiropas vicečempioniem divnieku sacensībās kļuva brāļi Andris un Juris Šici, kuri divu braucienu summā tikai par 0,055 sekundēm zaudēja sezonas līderiem Toni Egertam un Sašam Benekenam no Vācijas, kuri līdz ar to nodrošināja uzvaru Pasaules kausa kopvērtējumā.

Šici divnieku sacensībās uz Eiropas čempionāta goda pjedestāla kāpa otro reizi karjerā, jo 2015. gadā Sočos viņi tika pie bronzas medaļām, savukārt vēl septiņas Vecā kontinenta meistarsacīkšu godalgas viņi ieguvuši komandu stafetē, tostarp 2008. un 2010. gadā kļūstot par čempioniem.

Tāpat uzreiz aiz goda pjedestāla palika Oskars Gudramovičs un Pēteris Kalniņš, bet astoto vietu ieņēma Kristens Putins un Imants Marcinkēvičs, kas viņiem ir atkārtots labākais rezultāts Pasaules kausa posmos.

Visas trīs Latvijas ekipāžas kvalificējās svētdien gaidāmajām Sprinta kausa sacensībām, kur startēs 15 labākie dueti.

Svētdien sacensību programma būs jau no pulksten 9.15, jo tajā tiks sadalīti kopā pieci medaļu komplekti - vīriešiem, trīs Sprinta kausā un arī komandu stafetē.

Vīru sacensībās Latviju pārstāvēs Kristers Aparjods, Artūrs Dārznieks, Inārs Kivlenieks un Kristaps Mauriņš. Sprinta kausā piedalīsies pa 15 labākajiem sportistiem no katrām pamatsacensībām.

Eiropas čempionāts Siguldā notika arī 2014. gadā neilgi pirms Soču olimpiskajām spēlēm un 2010. gadā pirms Vankūveras Olimpiādes. Tāpat kontinenta godalgas Latvijā dalītas arī 1996. gadā.

Pērn Eiropas čempionāts norisinājās Kēnigszē trasē, kur Latvija izcīnīja bronzas medaļu komandu stafetē. Komandu stafetē Latvija pie medaļām tikusi jau iepriekšējos četros Eiropas čempionātos, turklāt tāpat 2015. gadā bronzu kontinenta meistarsacīkstēs divniekiem ieguva Andris un Juris Šici, bet 2016. gadā sudrabu dāmu sacensībās izcīnīja Elīza Cauce.

Tāpat Latvijā 2003. un 2015. gadā risinājies pasaules čempionāts.

Kā vēstīts, šajā sporta veidā Latviju Phjončhanas olimpiskajās spēlēs pārstāvēs Elīza Cauce, Ulla Zirne, Kendija Aparjode, Inārs Kivlenieks, Kristers Aparjods, Artūrs Dārznieks, Juris Šics, Andris Šics, Oskars Gudramovičs un Pēteris Kalniņš.

Ziņots, ka Latvijas kamaniņu braucējs Riks Kristens Rozītis gada izskaņā Siguldā lauza plaukstu, kas viņam liegs piedalīties februārī gaidāmajās Phjončhanas olimpiskajās spēlēs. Pēc komandas iekšējās atlases jau iepriekš bija zināms, ka vīru vieniniekos Phjončhanā startēs Aparjods un Kivlenieks, kamēr Rozītim un Dārzniekam pēc pieciem Pasaules kausa posmiem un divām kontrolsacensībām bija teju identisks rezultāts, bet Olimpiādē Latviju varēs pārstāvēt vien trīs vīru vieninieki.

Latvijas kamaniņu braucējiem līdzšinējā sezona nav izvērtusies tāda kā vēlētos, vienīgo reizi uz goda pjedestāla Pasaules kausa posmos latviešiem kāpjot vien piektajā etapā, kad Leikpleisidas trasē ASV trešo vietu Sprinta kausā izcīnīja brāļi Andris un Juris Šici. Tāpat Šici patlaban ir otrajā vietā Sprinta kausa summā, cīnoties par Pasaules kausa iegūšanu šajā disciplīnā.

Latvijas kamaniņu braucēji pēdējās trijās olimpiskajās spēlēs ir tikuši pie medaļām. Tā 2006. gadā Turīnā Mārtiņš Rubenis izcīnīja bronzas godalgu, kura Latvijai kļuva par pirmo ziemas olimpiskajās spēlēs kopš valstiskās neatkarības atgūšanas. Savukārt 2010. gadā Vankūverā pie sudraba divnieku sacensībās tika brāļi Andris un Juris Šici, bet 2014. gada Olimpiādē Sočos viņi ieguva bronzu divnieku sacensībās, kā arī trešie bija komandu stafetē kopā ar Rubeni un Elīzu Cauci (tobrīd Tīrumu).