2018. gada ziemas olimpisko spēļu rīkotāji ir izziņojuši olimpisko kamaniņu sporta sacensību kalendāru.

Kā zināms, nākamās ziemas olimpiskās spēles Dienvidkorejā risināsies no 9. līdz 25. februārim, un kamaniņnieki būs vieni no pirmajiem, kas sāks medaļu dalīšanu - sacensības šajā sporta veidā notiks no 10. līdz 15. februārim.

Kamaniņu sporta sacensības iesāks kungi, 10. februārī aizvadot pirmo un otro, bet nākamajā dienā – atlikušos divus braucienus vieninieku konkurencē.

Sacensības sievietēm notiks 12. un 13. februārī, divnieki startēs 14. februārī, bet kamaniņu sporta programma noslēgsies 15. februārī ar komandu stafeti.

Kā zināms, kamaniņu sports ir viens no veiksmīgākajiem un tradīcijām bagātākajiem Latvijas ziemas sporta veidiem – olimpiskās medaļas Latvijas kamaniņu braucēji izcīnījuši trijās olimpiādēs pēc kārtas. 2014. gada spēlēs Sočos brāļi Andris un Juris Šici ieguva bronzas medaļas divnieku sacensībās, bronza arī Latvijas izlasei komandu stafetē. 2010. gadā Vankūverā brāļi Šici kļuva par olimpiskajiem vicečempioniem, bet 2006. gadā Turīnā par olimpisko bronzas medaļnieku kļuva Mārtiņš Rubenis.