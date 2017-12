Latvijas kausa izcīņai kamaniņu sportā kvalificējušies 63 sportisti visās vecuma grupās, informēja organizatori.

Ceturtdien, 28. decembrī, Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē norisināsies Latvijas kauss kamaniņu sportā. Oficiālajos treniņbraucienos trešdien startēja 63 sportisti, kuri visi kvalificējušies arī pamatsacensībām.

Vīru konkurencē labākais abos treniņbraucienos bija Kristers Aparjods, starp dāmām Ulla Zirne, bet divnieku ekipāžu konkurencē Kristens Putins/Imants Marcinkēvičs.

Jauniešu "A" konkurencē labākie Gints Bērziņš, Marta Zukule un Artūrs Gruzdulis/Viktors Nahodkins, starp jauniešiem "B" Fēlikss Grantiņš un Viktorija Ziediņa, bet jauniešu "C" grupā Gustavs Krasts un Paula Boķe.

Vīrieši un juniori startēs no vīru starta. Sievietes, juniores, divvietīgās ekipāžas, junioru divvietīgās ekipāžas un jaunieši "A" trasē dosies no sieviešu starta. Sieviešu starta pakājē starts jaunietēm "A" un jauniešiem "B", bet jauniešu startā jauniešu divvietīgajām ekipāžām, jaunietēm "B", jauniešiem "C" un jaunietēm "C".