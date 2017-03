Somijas ziemeļu ciematā Pihē Latvijas Slēpošanas federācijas rīkotais Baltijas kausa trešais posms kalnu slēpošanā un FIS sacensības slalomā, kas vienlaikus bija arī Igaunijas čempionāts, pulcēja rekordskaitu pārstāvniecību, jo vīriešiem un sievietēm kopā startēja 167 dalībnieki, pārstāvot 14 valstis.

Vīriešiem 104 dalībnieku konkurencē vislabāk no latviešiem nostartēja cēsnieks Žaks Gedra, kurš ieņēma 13.vietu, uzvarētājam zviedram Gustavam Lundbekam, kurš pasaules čempionātā ierindojās 37.vietā, divu braucienu summā zaudējot 4,3 sekundes. Tikmēr sievietēm no 53 dalībniecēm ar 6.vietu visaugstāk no Latvijas izlases dalībniecēm tika rāmaviete Agnese Āboltiņa, kura 1,39 sekundes piekāpās uzvarētājai un pasaules junioru čempionāta 14.vietas ieguvējai Nellai Korpio no Somijas, nopelnot otros labākos punktus karjerā – 29 FIS punkti, informē Latvijas Slēpošanas federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Ar katru gadu dalībnieku skaits pieaug, šogad sasniedzot jaunu rekordu, pirmo reizi vīriešiem startējot vairāk nekā simts, bet sievietēm vairāk nekā piecdesmit kalnu slēpotājām. Arī valstu ziņā skaits pieauga par vienu, šogad sasniedzot 14. Bez ierastajām Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, startēja kalnu slēpotāji no Kanādas, ASV, Spānijas, Nīderlandes, Slovākijas, Polijas, Krievijas un, kaut arī ne ar augstākā līmeņa pārstāvjiem, bet pirmo reizi arī no kalnu slēpošanas lielvalsts Austrijas.

Pirmajā braucienā sanāca daudziem izstāties, it īpaši vīriešu konkurencē, kur finišu nesasniedza vairāk nekā puse – 62 kalnu slēpotāji, kamēr sievietēm šāds liktenis piemeklēja 20. Vīriešiem labāko laiku uzrādīja pasaules rangā 107.vietā esošais zviedrs Gustavs Lundbeks, kurš trasi veica 50,38 sekundēs un savu tautieti Emīlu Johansonu, kurš pirms gada pasaules kausa posmā ieguva 25.vietu, apsteidza par 0,33 sekundēm. Tikmēr labi nobrauca Kristaps Zvejnieks, kurš uzrādīja trešo laiku (+0,39 s). Nākamais no mūsējiem bija Žaks Gedra, kurš pēc pirmā brauciena bija septiņpadsmitais (+2,92 s), bet vēl divas desmitdaļas lēnāk nobrauca un 21.vietā atrādās Miks Zvejnieks.

Otrajā braucienā Kristaps riskēja no paša sākuma, diemžēl pieļaujot kļūdu un izstājoties, līdz ar to labākā mūsējā titulu nopelnīja pasaules junioru čempionāta 23.vietas ieguvējs Žaks Gedra, kurš divu braucienu summā uzvarētājam piekāpās 4,3 sekundes, kas deva pavisam nedaudz virs 40 FIS punktiem. Arī pēc otrās trases divas desmitdaļas aiz Žaka bija Miks, kuram 15.vieta. Abi tad bija vienīgie, kas finišēja no latviešiem, jo izstājās arī 38.laiku (+6,27 s) pirmajā trasē uzrādījušais Dāvis Zvejnieks. Lunbeks saglabāja līderpozīcijas un svinēja uzvaru, par 0,65 sekundēm apsteidzot PK kopvērtējumā punktus nopelnījušo un pasaules rangā 123.vietā esošo Johansonu. Otrajā braucienā visātrāko laiku uzrādījušais pasaules junioru čempionāta 7.vietas ieguvējs Mika Mankinens no Somijas, kurš pagājušā gadā BK 3.posmā un FIS sacensībās izcīnīja vienu uzvaru, pakāpās no devītās uz trešo vietu, kamēr šī gada pasaules junioru vicečempions Bjorns Brudevols no Norvēģijas no ceturtās atkrita uz sesto vietu.

Sievietēm pirmajā braucienā pirmajā četrās vietās ierindojās somietes ar pagājušā gada pasaules junioru vicečempioni milzu slalomā Rīku Honkanenu priekšgalā, par nieka 0,01 sekundi apsteidzot 14.vietas ieguvēju pasaules junioru čempionātā slalomā Nellu Korpio. Desmitniekā tika divas mūsējās, Evelīnai Gasūnai uzrādot 9.laiku (+0,95 s) un Lienei Bondarei noslēdzot desmitnieku (+1,15 s), bet 12.vietā (+1,56 s) atradās Agnese Āboltiņa. Otro braucienu no latvietēm visātrāk veica pasaules čempionātā četrdesmitniekā iekļuvusī un vislabāko vietu ieguvusī Āboltiņa, otrajā trasē uzrādot otro laiku un divu braucienu summā aizsniedzoties līdz 6.vietai. Otro reizi karjerā viņa ieguva zem 30 FIS punktiem. Tikmēr Liene ar Evelīnu noslēdza desmitnieku, ierindojoties attiecīgi 9. (+1,99 s) un 10.vietā (+2,16 s) un abām uzrādot trešos labākos punktus karjerā (attiecīgi 33 un 34 FIS punkti).

Līdere Honkanena otrajā braucienā kļūdījās, atkrītot uz 12.vietu, bet uzvaru svinēja pasaules rangā 135.vietā esošā Korpio. Pamatīgu kāpumu no vienpadsmitās uz otro vietu veica pasaules junioru čempionātā 15.vietu ieguvusī norvēģiete Guro Hvammena, bet trijnieku noslēdza pasaules kausa posmos divas reizes desmitniekā tikusī 2014.gada pasaules junioru vicečempione Šarlote Sefvenberga no Zviedrijas.

Rītdien Baltijas kausa trešajā posmā paredzētas divas FIS sacensības milzu slalomā, vienas no kurām būs Latvijas, bet otras Igaunijas čempionāts.