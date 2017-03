Šajā nedēļas nogalē, no 3.-.5martam, pēc viena gada pārtraukuma Latvijā atkal atgriežas tūdaļ aiz pasaules kausa posmiem prestižākās un dalībnieku sastāva ziņā spēcīgākās sacensības distanču slēpošanā –Skandināvijas kauss, ko tāpat kā iepriekšējās piecas reizes atkal Latvijas Slēpošanas federācija (LSF) sadarbībā ar Madonas pilsētas pašvaldību un biedrību "A-Madona" rīkos labākajā mūsu valsts distanču slēpošanas bāzē – Madonas sporta un aktīvās atpūtas bāzē "Smeceres sils".

Otro reizi Latvijā šīs prestižās slēpošanas sacensības notiks nedēļas nogalē, jo pirms tam parasti norisinājās nedēļas vidū, bet pirmo reizi pie mums būs trīs dienu sacensības, ietverot sprintu brīvajā stilā, vidējo distanci klasiskajā stilā un noslēdzošajā dienā iedzīšanu brīvajā stilā, informē LSF preses sekretārs Ivars Bācis.

Šobrīd Skandināvijas kausa trešajam posmam ir pieteicies viskuplākais dalībnieku skaits, kāds pie mums ir bijis, jo Madonā plāno startēt ap 250 dalībniekiem no 10 valstīm, ieskaitot Japānu un ASV. Dalībnieku vidū redzēsim pasaules kausa posmā trijniekā tikušos slēpotājus, viens no kuriem būs Petera Nortuga brālis, kādreizējais pasaules junioru čempions Tomass Nortugs.

Savulaik šīs spēcīga sastāva distanču slēpošanas sacensības sezonas laikā tika organizētas piecās valstīs – Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Latvijā un Igaunijā. Sakarā ar jauno koncepciju, ko FIS ieviesa 2015./2016.gada sezonā, Skandināvijas kauss vairs netika aizvadīts ar pieciem posmiem, bet gan tikai ar trijiem, pirmajā jaunajā sezonā ļaujot "atpūsties" Latvijai un Norvēģijai. Šogad savukārt Skandināvijas kausa posmu izlaidīs Igaunija un Zviedrija. Šosezon pirmie divi posmi jau aizvadīti – decembra sākumā Lillehammerā (Norvēģija) un Lahti (Somija) janvāra sākumā, līdz ar to pie mums norisināsies noslēdzošais trešais posms.

Pirmo reizi Madonā Skandināvijas kausa posma ietvaros ir paredzētas trīs sacensību dienas. Skandināvijas kausa trešais posms Madonā sāksies piektdienas rītā ar sprintu brīvajā stilā, sievietēm veicot 1,1km, bet vīriešiem 1,7km. Sestdien būs jāslēpo vidējā distance klasiskajā stilā ar intervāla startu, sievietēm veicot 5km, bet vīriešiem 10km. Trīs dienu sacensības noslēgsies svētdien ar iedzīšanu brīvajā stilā (sievietēm 10km, vīriešiem 15km), ņemot vērā pirmo divu dienu uzrādītos rezultātus.

Kā parasti, lielāko dalībnieku pulku veido ziemeļvalstu pārstāvji. Ja zviedri un somi ieradīsies katrs ar aptuveni trīsdesmit slēpotājiem, tad norvēģi ieradīsies ar veselu bataljonu – 117 pārstāvji. Neiztiks bez mūsu kaimiņiem igauņiem, lietuviešiem un baltkrieviem, kā arī bulgāriem. Uz Madonu tālu ceļu mēros Japānas un ASV slēpotāji. No mūsu pārstāvjiem startēs 21 slēpotājs, kuru vidū diemžēl neredzēsim PK posmā punktus nopelnījušo Induli Bikši, kurš 5.martā pasaules čempionātā Lahti piedalīsies 50km distancē. Toties būs Raimo Vīgants un Oskars Muižnieks, kā arī abas labākās mūsu slēpotājas sieviešu konkurencē – Patrīcija Eiduka un Inga Paškovska.

No galvenajiem favorītiem var minēt norvēģi Simenu Krugeru, kurš šogad "Tour de ski" vienā no posmiem izcīnīja trešo vietu, kā arī viņa tautieti Danielu Stoku, kurš bija otrais PK posmā Korejā, kur tiesa, nepiedalījās daudzi vadošie slēpotāji. Madonā ieradīsies Petera Nortuga brāļi Evens un Tomass, kurš Madonā jau vienreiz ir startējis un kuram ir arī viena uzvara PK posmos sprintā. No sievietēm lielākus panākumus guvusi pasaules kausa posma uzvarētāja sprintā Jenija Ēberga no Zviedrijas, viņas tautiete Joanna Sundlinga, kas uzvarējusi pasaules čempionātā U23 grupā un bijusi divas reizes finālā PK posmos, kā arī norvēģiete Kari Vihāgena Jeitnesa, kura divas reizes PK posmos ir tikusi finālā, bet vēl desmit reizes pusfinālā.