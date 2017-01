Svētdien Vietalvas slēpošanas trasē "Mailes" Latvijas čempionāta un FIS sacensību otrajā dienā vidējā distancē brīvajā stilā jeb slidsolī ar intervāla startu labākie no Latvijas bija Indulis Bikše un Patrīcija Eiduka, izcīnot otrās vietas, informēja Latvijas Slēpošanas federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Eiduka sasniedza savus labākos punktus karjerā – 112 FIS punkti,. Nepārspēti palika pasaules čempionāta 6.vietas ieguvējs komandu sprintā kazahs Deniss Volotka un Igaunijas vicečempione skiatlonā Anete Vērpalu.

Vīriešiem pēc pirmajiem 2,5 kilometriem vadībā izvirzījās Indulis Bikše, kurš par 7 sekundēm apsteidza Denisu Volotku. Pēc otrā apļa jeb 5 kilometriem abi ar vienādu laiku dalīja pirmo vietu. Turpinājumā augstus rezultātus pasaules kausos sprintā uzrādījušais kazahs pielika ātrumā un pamazām attālinājās, izcīnot vēl vienu uzvaru. Panākumu "Tour de ski" guvušais un pie PK kopvērtējuma punktiem tikušais madonietis ieguva otro vietu un no uzvarētāja atpalika 23,7 sekundes, nopelnot trešos labākos punktus karjerā (67 FIS punktus) un par 1:18 apsteidzot trešo vietu ieguvušo igauni Karelu Korgi, kurš pēdējos divus gadus pasaules junioru čempionātā iekļuva labāko piecpadsmitniekā.

Otro nedēļas nogali pēc kārtas mūsu valstī notiekošajās FIS sacensībās otrs labākais no Latvijas bija alūksnietis Oskars Muižnieks (Sportlife), kurš ierindojās 5.vietā Šoreiz ar trešo vietu mūsu slēpotāju vidū nācās samierināties vadošajam V18 grupas pārstāvim Raimo Vīgantam, kurš noslēdza desmitnieku (+2:43).

Sievietēm 16 gadus vecā Patrīcija Eiduka no Vecbebriem atkal bija labākā no mūsējām un izcīnīja par vienu sudraba medaļu. Pēc pirmā apļa viņa tāpat kā vakar bija trešā aiz abām igaunietēm, taču, kā jau to varēja paredzēt, krietni tuvāk nekā klasiskajā stilā – 8 sekundes aiz Vērpalu un vienu sekundi aiz 5 reizes PK posmos sprintā trīsdesmitniekā tikušās Trīnes Ojastes. Otro apli Eiduka veica vienādi ar Vērpalu, bet par 13 sekundēm ātrāk nekā Ojaste, līdz ar to olimpiskā čempiona Andrusa Vērpalu meita uzvarēja Vietalvā otro dienu pēc kārtas, bet labākā S18 grupas pārstāve Patrīcija Eiduka izcīnīja otro vietu (+8,8 s) un nopelnīja pirmo reizi karjerā zem 120 FIS punktiem. Viņas 112 FIS punkti ir labākie pēdējo trīs gadu laikā Latvijas sieviešu slēpotāju vidū, un otrie labākie pēdējo 15 gadu laikā.

Pēdējā aplī Anda Muižniece saglabāja uzņemto tempu un finišēja 4.vietā (+27 s), tikai 7 sekundēm pietrūkstot līdz trijniekam un nopelnot 129 FIS punktus. Inga Paškovska no ceturtās atkrita uz sesto vietu (+1:01), palaižot par 20 sekundēm priekšā arī labāko lietuvieti Mariju Kaznačenko.