Biļetes uz 2018. gada ziemas olimpiskajām spēlēm, kas notiks Korejā, būs nedaudz lētākas nekā iepriekšējā olimpiādē Sočos, bet apmēram tādā pat līmenī kā 2010. gada Vankūveras spēlēs. pavēstījuši organizatori.

Lētākās biļetes uz Phjončhanas olimpisko spēļu sacensībām maksās 20 tūkstošus Dienvidkorejas vonu (apmēram 15 eiro). Šā cenu līmeņa biļetes būs uz biatlona, distanču slēpošanas, kērlinga, sieviešu hokeja, Ziemeļu divcīņas un kamaniņu sporta sacensībām. Sočos lētākās biļetes bija tikai nedaudz dārgākas - 500 rubļi (16 eiro).

Vidējā biļešu cena uz olimpiskajām sacensībām būs 140 tūkstoši vonu (116 eiro), bet lielākā daļa biļešu maksās 80 tūkstošus vonu (60 eiro) - par šādu summu spēļu rīkotāji cer pārdot vismaz 50% biļešu. Sočos lielākā daļa jeb 40% biļešu maksāja 3000 rubļus (94 eiro).

Dārgākās biļetes Phjončhanas spēlēs tradicionāli būs uz atklāšanas un noslēguma ceremonijām - no 220 tūkstošiem līdz 1,5 miljoniem vonu (168 līdz 1147 eiro). No sporta veidu sacensībām dārgākās biļetes būs uz hokeja mačiem – spēli par zelta medaļām varēs apmeklēt, šķiroties no 300 līdz 900 tūkstošiem vonu (229 līdz 689 eiro). Spēļu rīkotāji norāda, ka par šo turnīru tradicionāli ir augsta interese no Ziemeļamerikas hokeja līdzjutējiem, līdz ar to viņi paredz labu realizāciju, neskatoties uz augsto biļešu cenu. Dārgāka ieeja būs arī uz Korejā populārajām daiļslidošanas sacensībām - no 150 līdz 800 tūkstošiem vonu (115 līdz 612 eiro).

Kopumā uz olimpiskajām sacensībām pārdošanā nonāks 1,17 miljoni biļešu, kuras Korejas iedzīvotāji var sākt iegādāties jau no 9. februāra, kad Korejā atzīmē vienu gadu līdz spēlēm. Pārējai pasaulei olimpiskās biļetes būs pieejamas no šā gada oktobra, un organizatori cer, ka izdosies realizēt vismaz 90% biļešu, kas spēļu budžetu papildinātu par 174 miljardiem vonu (133 miljoni eiro).