Pasaules kausa posmā slalomā, kas otrdien norisinājās Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā, lieliski nostartējusi Latvijas izlases kalnu slēpotāja Lelde Gasūna, kas 64 dalībnieču vidū pirmajā braucienā uzrādīja 27. ātrāko laiku un pirmo reizi karjerā kvalificējās otrajam braucienam, atkārtojot Kristapa Zvejnieka panākumu, ko mārupietis sasniedza tieši pirms gada, informēja Latvijas Slēpošanas federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Pēc karjeras labākā rezultāta uzrādīšanas un 33.vietas iegūšanas pirmajā braucienā pagājušajā posmā 29. decembrī Austrijā, kur tikai pussekunde pietrūka līdz trīsdesmitniekam, ar lielāku interesi nekā citas reizes tika gaidīts siguldietes starts Pasaules kausa posmā slalomā Zagrebā, kur uz starta izgāja 64 kalnu slēpotājas. Gasūna pēc reitinga no dalībniecēm bija 55., un ar tādu numuru arī startēja.

Sacensību sākumā no pirmajām astoņām četras slēpotājas kļūdījās un izstājās. Turpmāk šī tendence nedaudz samazinājās, tomēr no pirmajām trīsdesmit startējušajām tomēr finišu nesasniedza astoņas, bet no četrdesmit startējušajām vienpadsmit netika līdz trases beigām.

Kad Gasūna sāka savu braucienu, finišējušas bija 37 konkurentes, un, lai iebrauktu trīsdesmitniekā, nedrīkstēja no līderes atpalikt vairāk nekā 3,43 sekundes. Pirmajos divos starpfinišos Gasūna uzrādīja 30.laiku, no līderes Veronikas Velē -Zuzulovas atpaliekot attiecīgi 1,22 un 2,47 sekundes, kas solīja vietu trīsdesmitniekā, jo vairākas labas braucējas izstājās pēdējās sektorā. Un tā arī notika, finišā latvietei tobrīd bija 26. rezultāts(+3,25 sekundes).

Sacensību turpinājumā vienīgi amerikāniete Makdžeimsai izdevās uzrādīt ātrāku laiku par Gasūnu, kura pirmo braucienu noslēdza 27.vietā, sasniedzot otro braucienu.

Aiz līderes Velē-Zuzulovas cieši par otro trešo vietu cīnās austriete Bernadete Šilda (+0,39 s) un čehiete Sarka Strahova (+0,41 s).

Otrais brauciens sāksies pulksten 17:15.