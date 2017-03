Zviedrijas kalnu slēpošanas centrā Orē notikušajā pasaules čempionātā kalnu slēpošanā junioriem (1996-2000.g.) labi nostartējuši Latvijas izlases dalībnieki cēsnieks Žaks Gedra un rīdziniece Liene Bondare, kuri slaloma disciplīnā iekļuva trīsdesmitniekā.

Gedra 123 dalībnieku vidū divu braucienu summā ieguva 23.vietu, uzvarētājam Adrianam Pertlam no Austrijas zaudējot 3,79 sekundes un sasniedzot otru labāko rezultātu no Latvijas pārstāvjiem junioru čempionātos slalomā. Tikmēr 93 dalībnieču vidū Bondare uzrādīja 29.laiku (+6,81 s), bet Agnese Āboltiņa izstājās pirmajā braucienā. Dienu iepriekš Žaks Gedra milzu slalomā ieņēma 47.vietu (+9,48 s), informē Latvijas Slēpošanas federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Īsi pirms Latvijas Slēpošana federācijas (LSF) rīkotā Baltijas kausa noslēdzošā trešā posma kalnu slēpošanā Somijas ziemeļu ciematā Pihē trīs Latvijas izlases kalnu slēpotāji – Žaks Gedra, Liene Bondare un Agnese Āboltiņa – piedalījās pasaules junioru čempionātā, kas norisinājās Zviedrijas kalnu slēpošanas centrā Orē, kur pirms desmit gadiem tika aizvadīts pasaules čempionāts pieaugušajiem. Lai arī Lienei Bondarei aiz muguras ir trīs pasaules čempionāti pieaugušajiem, viņai tāpat kā Žakam Gedram tā bija debija junioru čempionātā, kurā savukārt jau otro reizi karjerā pēc gada pārtraukuma piedalījās Agnese Āboltiņa. Pēc reitinga abas mūsu meitenes bija piektā desmita vidū, bet Žaks bija tikai septītā desmita beigās.

Pirmajā braucienā junioriem puišiem sākās īsts izkrišanas lietus, jo no 123 dalībniekiem ar pirmo trasi netika gandrīz astoņdesmit – 78 kalnu slēpotāji. Tāpēc arī, neskatoties uz to, ka Gedram neizdevās labs brauciens, viņš uzrādīja 29.laiku (+4,45 s) no 45 finišu pirmajā braucienā sasniegušajiem, nepalaižot priekšā nevienu pēc ranga vājāku konkurentu. Otrais brauciens 18 gadus vecajam SK "Ziemeļpols" pārstāvim sanāca lielisks, uzrādot tajā 9.laiku (+0,84 s) un pierādot, ka arī bez vairāku vadošo izstāšanās viņš ir spējīgs iebraukt trīsdesmitniekā. Ņemot vērā to, ka pēc pirmā brauciena konkurenti, izņemot dažus pašus tuvākos, bija krietni priekšā, tad pat ar tādu lielisku otro braucienu Gedram izdevās apsteigt vien divus priekšā esošus dalībniekus. Taču, tā kā vēl četri pirmo trasi ātrāk veikušie nefinišēja, tad cēsnieks pakāpās uz 23.vietu (+3,79 s). Tā ir otrā reize, kad kādam no Latvijas kalnu slēpotājiem pasaules junioru čempionātā izdodas tikt trīsdesmitniekā slalomā. Pirms četriem gadiem savā pēdējā sezonā junioros 14.vietu izcīnīja Kristaps Zvejnieks.

Sievietēm pirmajā braucienā no Lienei Bondarei priekšā startējušajām izstājās 12, bet rīdziniece, palaižot priekšā pāris pēc ranga zemāk atrodošās konkurentes, uzrādīja 35.laiku (+3,89 s), bet Agnese Āboltiņa diemžēl izstājās. Otro braucienu SK "Apex" pārstāve veica līdzīgi, neapsteidzot nevienu, kā arī nepalaižot garām nevienu, bet, tā kā sešas priekšā esošās izstājās, tad mūsu kalnu slēpotājai izdevās pakāpties uz 29.vietu (+6,81 s), sasniedzot kāroto trīsdesmitnieku. Līdz ar to 29 gadus pēc Ullas Ģērmanes izcīnītās bronzas nobraucienā kāda cita no Latvijas kalnu slēpotājām sieviešu konkurencē iekļuva pasaules junioru čempionātā trīsdesmitniekā.

Junioriem slalomā uzvaru izcīnīja 1996.gadā dzimušais austrietis Pertls, kurš ievērības cienīgus rezultātus līdz šim nebija uzrādījis. Sešpadsmit simtdaļas viņam piekāpās vienreiz Eiropas kausa posmos trīsdesmitniekā tikušais norvēģis Bjorns Brudevols, bet trijnieku noslēdza šogad Universiādē Kristapam Zvejniekam tieši priekšā 7.vietā milzu slalomā finišējušais krievs Simons Jefimovs. Juniorēm, lai arī tikai vēl 17 ar pusi gadus veca, tomēr uzvarētāja Kamila Rasta no Šveices jau pamanījusies savā otrajā gadā FIS sacensību apritē trīs reizes iekļūt Eiropas kausa posmos sešiniekā. Talantīgā šveiciete vienreiz pasaules kausa posmā ieņēma pat 9.vietu, bet tas bija milzu slaloma disciplīnā. Arī otro vietu ieguvušajai Ali Nulmeijerei ir tikai 18 gadu, bet pērn Pasaules jaunatnes Olimpiskajā festivālā iegūtajam sudrabam šogad kanādiete pieplusojusi iekļūšanu trīsdesmitniekā pasaules čempionātā pieaugušajām