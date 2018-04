Rīgas kērlinga hallē notikušajā sezonas priekšpēdējā pasaules kērlinga tūres (WCT) jaukto pāru posmā "Latvian Mixed Doubles Curling Cup II" uzvaru svinēja Skotijas duets, bet Latvijas labākai komandai 10. vieta.

Šis bija ne tikai priekšpēdējais pasaules kērlinga tūres (WCT) posms, bet arī pēdējais jaukto pāru kērlinga turnīrs pirms pasaules čempionāta, kas no 21. līdz 28.aprīlim norisināsies Zviedrijas pilsētā Esterzundā. Pateicoties šim gaidāmajam čempionātam, "Latvian Mixed Doubles Curling Cup II" turnīrā startēja 10 valstu izlases, tai skaitā arī Latvijas.

Sacensību ceturtdaļfinālā iekļuva sešas pasaules čempionāta dalībnieces, kuru vidū šoreiz neviena no abām Latvijas komandām. Līdz finālspēlei tika M.Jēgi/S.Mihela komanda no Šveices un Dž.Stirlingas/F.Kigana komanda no Skotijas. Lai arī šveicieši finālspēli uzsāka pārliecinoši, pēc trim endiem esot vadībā ar 5:1, tomēr spēles beigas viņiem beidzās dramatiski. Pēc ceturtā enda, kad Skotijas komandai izdevās pietuvoties rezultātā līdz -2, viņi uzsāka endu zagšanas sēriju. No piektā līdz astotajam endam skoti ne tikai izlīdzināja rezultātu (5:5), bet arī pamazām pārņēma vadību. Šveices komandai nekā neizdevās pēdējie enda metieni, kā dēļ arī tika zaudēta šīs spēle ar 5:9. Toties Skotijas jaukto pāru komandai Dž.Stirlingai/F.Kiganam "Latvian Mixed Doubles Curling Cup II" tituls dos pozitīvu enerģiju dodoties uz pasaules čempionātu.

Cīņa par 3.vietu arī izvērtās starp divām pasaules čempionāta dalībniecēm – M.Tūrmanes/H.Lilla komandu no Igaunijas un Z.Hajkovas/T.Paula komandu no Čehijas. Ja spēles pirmie divi endi aizritēja vēl līdzīgi (2:2), tad spēles turpinājums krietni veiksmīgāks izdevās mūsu kaimiņiem igauņiem. Līdzīgi kā finālā, tā arī šajā spēlē M.Tūrmanes/H.Lilla komanda uzsāka endu zagšanu jau no trešā enda. Kļūdas pēdējos metienos čehiem nedeva iespēju atspēlēties, līdz ar to spēle beidzās jau pēc piektā enda 8:2 Igaunijas komandas labā.

Šī turnīra 16 komandu vidū startēja arī divas komandas no Latvijas. Viena no tām Latvijas izlase Santa Blumberga/Ritvars Gulbis. Viņi turnīru uzsāka ar uzvaru 6:5 pār Polijas komandu, ko nodrošināja astotajā endā nozagtais punkts. Nākamās divās spēlēs tika piedzīvoti zaudējumi. Vienā no tām spēles ekstra endā ar 10:11 pret Zviedrijas otro komandu. Savukārt otrs zaudējums (2:8) bija pret spēcīgo Čehijas komandu Z.Hajkova/T.Pauls.

Neiekļūstot labāko astotniekā, Latvijas izlase turpināja cīņu par 9. – 16.vietu. Pirmajā cīņā pretiniekos otra Latvijas komanda Sanita Saulgrieze/Jānis Rēdlihs, kuri tika pārspēti ar 9:4. Nākamās spēles uzvara ar 8:5 pret Austrālijas komandu L.Hjūita/D.Hjūits nodrošināja viņiem turnīra pēdējā spēlē cīņu par 9.vietu. Šajā spēlē N.Vitkenas/K.Vitkena komandai no Dānijas astotajā endā izdevās iegūt trīs punktus, lai izcīnītu uzvaru ar 10:9 un 9.vietu turnīrā, bet Latvijas izlase to noslēdza 10.vietā.

Otra Latvijas komanda Sanita Saulgrieze/Jānis Rēdlihs pamatturnīra visās trīs spēlēs piedzīvoja zaudējumus. Pirmajā spēlē pret Austrālijas komandu līdzīgā spēle noslēdzās ar 5:6. Nākamajā, pret turnīra finālistiem M.Jēgi/S.Mihela komandu, sagrāve sešos endos ar 0:10. Savukārt pēdējā grupas spēlē pret Dānijas izlasi V.Gronbehu/U.Gronbehu neveiksmīgā spēles otrā puse noveda pie 4:9 zaudējuma.

Tā pat kā Latvijas izlase, tā arī Sanitas Saulgriezes/Jāņa Rēdliha komanda turpināja cīņu par 9. – 16.vietu. Pirmajā spēlē, kā iepriekš tika minēts, viņiem zaudējums ar 4:9 pret Latvijas izlasi. Veiksmīga spēle pret M.Kubaku/S.Ličī no Polijas atnesa viņiem pirmo uzvaru (13:4) šajā turnīrā. Līdz ar to viņi pēdējā turnīra spēlē par 13.vietu cīnījās ar B.Nilamu/T.Koi no Nīderlandes. Pateicoties labākam sniegumam šīs spēles beigās, Sanitas Saulgriezes/Jāņa Rēdliha komanda izcīnīja uzvaru ar 6:4 un 13.vietu turnīrā.