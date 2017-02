Svētdien, 12. februārī, Somijā ar stafeti noslēdzies Eiropas ziemas orientēšanās čempionāts, kur piektajā vietā ierindojusies Latvijas ziemas orientieristu komanda Raivo Kivlenieka, Andra Kivlenieka un Naura Raizes sastāvā, portālu "Delfi" informēja Latvijas Orientēšanās federācijas (LOF)pārstāve Aija Pakalna.

Viņa atzīmē, ka lielisks sniegums bijis gan puišu, gan meiteņu komandām arī jauniešu konkurencē - abām izcīnītas piektās vietas.

Pirmo etapu veica Raivo Kivlenieks, kurš stafeti nodeva sestajā vietā, trīs minūtes un 42 sekundes aiz līdera no Krievijas pirmās komandas. "Kopumā gāja labi, bet tikai līdz pēdējiem trim kontrolpunktiem, kur kļūdījos uz diviem no tiem, kas arī neļāva nodot stafeti starp līderiem," pēc stafetes noslēguma atzīst R. Kivlenieks. Otrajā etapā Andris Kivlenieks uzlaboja pozīciju par divām vietām, esot priekšā gan Somijas, gan Norvēģijas komandām, savukārt Naurim Raizem pēdējā etapā vairākas kļūdas, kā rezultātā Latvijas komanda finišēja kā astotā ātrākā, mazliet vairāk nekā piecas minūtes aiz uzvarētājiem no Zviedrijas.

Tā kā pirms Latvijas bija finišējušas vairākas valstu otrās komandas, kas netiek ieskaitītas oficiālajā vietu sadalījumā, tad Latvijas komanda apbalvošanā varēja saņemt piektās vietas diplomus, skaidro LOF pārstāve. Priekšā Latvijai izvirzījās šī sporta veida lielvalstis - Zviedrijas, Krievijas, Somijas un Norvēģijas komandas.

"Gāja diezgan labi, Raivo ar Andri izdarīja labu darbu, iespējams, pat pārāk labu... Kaut kur zemapziņā tas laikam ietekmēja arī manu startu, kad jau aizgāju bara efektā, pieļaujot kļūdu uz desmito punktu. Pēc tam apjuku un saminstinājos arī tālāk, jo bija daudz īsceļu. Līdz galam pieļāvu vēl dažas kļūdas, rezultātā nācās finišā cīnīties ar čehiem," stāsta Raize.

Ar savu sniegumu sportists nav apmierināts, bet, salīdzinot ar citiem Eiropas čempionāta startiem, šis esot bijis vislabākais. "Iespējams, ka kļūdījāmies ar etapu izvēli - vajadzēja man iet pirmo etapu. Barā būtu vieglāk braukt, pirmajā etapā būtu tāpat kā Raivo, kas pavērtu lielākas iespējas cīņai par medaļu tālākajā sacensību gaitā."

Ar labu sniegumu Eiropas čempionātā var lepoties arī jauniešu komandas. Starp jauniešiem piektā vieta Jēkaba Putniņa, Rūdolfa Matīsa Vimbas un Paula Alberinga pārstāvētajai komandai, kā arī piektā. vieta jaunietēm - komandai Artas Renātes Rulles, Annas Emīlijas Sutas un Elizabetes Ločmeles sastāvā. Jauniešu konkurencē uzvaras laurus plūca Somijas komandas, informē LOF pārstāve.

"Arta distanci veica ļoti labi, taču esot trūcis ātrums. Arī Annai veicās ļoti labi, kaut distances sākumā un beigās tika pieļautas nelielas kļūdas. Arī es esmu priecīga. Uz distances beigām noķēru zviedrieti, kas finišēja ceturtā, taču sanāca neliela kļūda uz 10 sekundēm, kā dēļ viņu pazudēju un nevarēju vairs noķert. Šī distance man patika vislabāk, jo bija gan tehniski pietiekami sarežģīta, gan arī ātra," tā jauniešu komandas pārstāve Elizabete Ločmele.

Piektā vieta arī dāmu konkurencē Līgas Valdmanes, Monikas Badunas un Vilmas Alberingas pārstāvētajai komandai, bet Nika Pļaviņa, Andra Sarksņas un Māra Heinola junioru komandai devītā vieta, portālam "Delfi" norādīja LOF pārstāve Pakalna.