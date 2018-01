Pasaules junioru čempionātā B divīzijā aizvadītas izšķirošās grupu turnīra spēles, pēc kurām noskaidrojās arī Latvijas izlašu liktenis. Pirms spēles ar Turcijas izlasi jau bija zināms, ka meiteņu izlase kvalificējusies ceturtdaļfinālam, bet puišiem līdz tam nedaudz pietrūka, informē Latvijas Kērlinga asociācija.

Latvijas junioru puišu izlasei šī bija viena no pēdējām divām pasaules čempionāta grupu kārtas spēlēm, kuras uzvaras gadījumā tiktu saglabātas cerības uz izslēgšanas kārtu. Spēli viņi uzsāka bez pēdējā akmens tiesībām pirmajā endā, kurā Čehijas izlase ieguva tikai vienu punktu. Nākamajā endā mūsu izlasei izdodas iegūt divus punktus, panākot 2:1. Līdz pārtraukuma Čehija izlase abus endus "nonullē", bet piektajā, parādot labu spēli, Latvijas juniori viņiem nozog divus punktus. Rezultāts mums labvēlīgs 4:1, kuru nepieciešams papildināt savā labā, tomēr čehi to nepieļauj un nākamajos trijos endos izlīdzina rezultātu 4:4. Līdz ar to šajā spēlē bija nepieciešams ekstra ends, lai noskaidrotu uzvarētāju. Tajā Latvijas izlase nedod iespēju Čehijai atkal zagt, iegūstot vienu punktu un uzvaru ar 5:4.

Šī uzvara bija solis tuvāk izslēgšanas kārtai, tomēr Krievijas izlases uzvara pār Ķīnu cerībām uz izslēgšanas kārtu pārvilka strīpu. Pēdējā spēle ar Honkongas izlasi ir tikai principiāla, kas ļaus noskaidrot kurā vietā Latvijas puišu izlase ierindosies pasaules junioru kērlinga čempionāta B divīzijā.

Meiteņu izlase jau pēc svētdienas pārējām grupas spēlēm bija garantējusi sev vietu izslēgšanas kārtā. Pēdējā grupas spēle pret Turcijas izlasi noteica, kurā vietā grupā komandas finišēs. Latvijas izlase spēli iesāka ar pēdējā akmens tiesībām pirmajā endā, kurā guva tikai vienu punktu. Trešajā endā turcietēm izdevās izcīnīt trīs punktus, bet ceturtajā tos papildināt ar nozagtiem diviem, kas deva viņām pārsvaru ar 5:1. Pēc pārtraukuma, piektajā endā mūsu komandai neizdevās starpību likvidēt, jo Turcijas izlase nozaga vēl vienu punktu. Sestajā endā beidzot Latvija savu rezultātu palielina, tiesa gan ar vienu punktu, panākot 2:6. Spēle nepadodas arī nākamajā endā, kad turcietes paņem trīs punktus un liek mūsu juniorēm atzīt viņu pārākumu ar 9:2.

Pēc grupu turnīra kārtas Latvijas meiteņu junioru izlase savā grupā ieņēma otro vietu. Ceturtdaļfinālā, kas norisināsies otrdien pulksten 14:00 (pēc Latvijas laika), Latvijas izlasei pretim stāsies Norvēģija, kas līdz šim vēl nav zaudējusi ne spēli.

Pasaules junioru kērlinga čempionāts B divīzijā norisinās no 3. līdz 10.janvārim Somijas pilsētā Lohjā.

Latvijas junioru meiteņu izlase sastāvs: Madara Bremane (skips), Helma Gerda Bidiņa (viceskips), Evelīna Barone, Zane Ilze Brakovska, Megija Anna Graumane (rezerviste), treneris Andris Bremanis.

Latvijas junioru puišu izlases sastāvs: Kristaps Vilks (skips), Anrijs Mikuss Briežkalns (viceskips), Jānis Bremanis, Markuss Salmiņš, Matīss Cirvelis (rezervists), treneris Raimonds Vaivods.