Latvijas šorttreka komanda, kas izlaidusi pirmos divus Pasaules kausa posmus Ziemeļamerikā, šobrīd ir neziņā, vai startēs nākamajā etapā, atklāja trenere Evita Krievāne-Moiseičenko.

Sezonas pirmais Pasaules kausa posms norisinājās pagājušajā nedēļā Kalgari, bet šajā nedēļā šorttrekisti spēkojas Soltleiksitijā. Pirmie divi etapi aizrit bez Latvijas komandas dalības, bet nākamais posms iecerēts decembra sākumā Almati.

"No manis nav atkarīgs, kurš un uz kādām sacensībām brauc. To uzņēmusies vadīt Latvijas Slidošanas asociācija (LSA). Cerams, ka uz Almati aizbrauks pilna komanda, lai gan tas nav līdz galam izlemts. Iespējams, ka decembrī Reinis Bērziņš un Roberto Puķītis brauks uz nometni, lai gatavotos Eiropas čempionātam, kas ir sezonas galvenais starts. Ja Pasaules kauss ir jāizlaiž, lai būtu gatavi Eiropas čempionātam, mēs to darīsim," stāstīja Krievāne-Moiseičenko.

Eiropas čempionāts nākamā gada janvārī tiks aizvadīts Nīderlandes pilsētā Dordrehtā.

"Eiropas čempionātā, domājams, 100% piedalīsimies. Nezinu, kam jānotiek, lai nepiedalītos. Mums ir trīs individuālās vietas, jo Roberto iepriekšējā Eiropas čempionātā izcīnīja medaļu. Pirms tam mums bija divas vietas. Tādu iespēju nevajadzētu palaist garām," teica Krievāne-Moiseičenko.

Viens no Latvijas vadošajiem šorttrekistiem Roberts Zvejnieks ar 1.oktobri licis punktu savai karjerai un šobrīd negrasās mainīt savu lēmumu.

"Domāju, ka tas ir stingrs lēmums. Jau sākot ar vasaru, vairākas reizes tikos ar viņa vecākiem un visu izrunājām. Viņam šobrīd nav motivācija, un to nevar tā vienkārši mākslīgi radīt," pauda trenere.

Jelgavā trenējas Bērziņš, Puķītis un Tomass Bakevics, kamēr brāļi Kārlis un Roberts Krūzbergi šobrīd nav kopā ar komandu.

"Abi brāļi Krūzbergi šobrīd ir aizgājuši no mūsu treniņu grupas, lai gan turpina mācības Jelgavā un Rīgā. Neesmu no viņiem saņēmusi rakstisku vēstuli par to, ka viņi vēlas iet prom. Varbūt Kārlis šīs nedēļas laikā uz kādiem pāris ledus treniņiem ir bijis, bet Roberts 100% nē, jo viņš šobrīd mācās Jelgavā. Negribu pārsteigties ar secinājumiem, jo nezinu kā šī situācija beigsies. Varbūt komandas sastāvs neatbilst plānotajam, taču, ja kāds netrenējas, tas nenozīmē, ka kādam citam tagad būtu jāpārtrauc sportot," skaidroja Krievāne-Moiseičenko.

Tāpat viņa atklāja, ka septembrī LSA valdes sēdē tika ļauts šorttrekistiem izveidot savu apakškomisiju, kas patstāvīgi lemtu par savu sporta veidu. Tiesa, gandrīz divu mēnešu laikā nav izdevies apstiprināt jauno apakškomisiju.

"Mums nav paziņots, kad būs nākamā valdes sēde, kurā apstiprināt komisijas sastāvu un nolikumu. Nekas nenotiek uz priekšu, no LSA puses ir nulle iniciatīvas. Mums ir vienošanās, ka es, Jelgavas un Ventspils puses visu darām uz priekšu, bet šobrīd nav nekādas ziņas no slidošanas asociācijas," komentēja Krievāne-Moiseičenko.

Jau ziņots, ka ar Latvijas šorttreka izlasi strādājušais britu speciālists Stjuarts Horspūls vasarā kļuva par Vācijas valstsvienības galveno treneri, līdz ar to viņš vairs nevar palīdzēt Jelgavā notiekošajos treniņos.