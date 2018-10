Pašlaik 26 gadus vecais Zvejnieks februārī Phjončhanas olimpiskajās spēlēs Alpu kombinācijā izcīnīja 26.vietu, bet milzu slalomā ierindojās 35.pozīcijā, aizvadot savu veiksmīgāko Olimpiādi karjerā.

Kā ziņo "Latvijas Radio", Zvejniekam līdz šim bija vairāki lojāli atbalstītāji, kuri šovasar varējuši sniegt tikai daļu no iepriekš nodrošinātā atbalsta. Pasaules kausa sezonu Zvejnieks varēja uzsākt, bet bija šaubas, vai pietiks naudas, lai to arī pabeigtu. Līdz ar to viņš pieņēma lēmumu gaidāmo sezonu izlaist un pievērsties trenēšanai.

Jaunajā sezonā sacensībās startēs Kristapa Zvejnieka jaunākie brāļi Miks un Dāvis, taču viņi šobrīd vēl nav sasnieguši tādu līmeni, kā vecākais brālis.

Zvejniekam Phjončhanā bija trešās olimpiskās spēles. Viņa līdzšinējais rekords bija 37.vieta Vistleras olimpisko spēļu slalomā. Tāpat Vankūverā tika gūta 62.vieta milzu slalomā, bet Sočos latvietis rezultātu milzu slalomā uzlaboja līdz 43.vietai, kamēr slalomā nefinišēja.

Tāpat arī Latvijas vadošā sieviešu kalnu slēpotāja Lelde Gasūna vēl neuzsāks sezonu, jo dziedē ceļgala traumu. Kā ziņo "Latvijas Radio", arī viņai nodrošināt starptautiskajai sezonai nepieciešamo finansējumu neesot viegli.

Nedēļas nogalē Austrijā sākās jaunā Pasaules kausa sezona kalnu slēpošanā, tiesa, svētdien sniega dēļ vīru milzu slaloma sacensības tika atceltas.