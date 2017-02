Sestdien risinājās sprinta sacensības viena kilometra distancē brīvajā stilā, kur vispirms kvalifikācijā vīriem ātrākais bija Raimo Vīgants, finišējot pēc divām minūtēm un 42,92 sekundēm. Sasniegtais rezultāts sportistam deva 169,47 FIS punktus, aiz viņa sekojot Muižniekam un Jānim Šņoriņam.

Pēc tam izslēgšanas sacensību finālā triumfēja Muižnieks, kuram sekoja Vīgants, bet trešais bija baltkrievs Sjargejs Budahovskis, kamēr piekto vietu ieņēma Latvijas izlases biatlonists Roberts Slotiņš.

Tikmēr dāmām priekšsacīkstēs uzvarēja Eiduka (162,83 FIS punkti), bet aiz viņas sekoja Inga Paškovska un Anda Muižniece. Tieši šādā secībā viņas finišēja arī finālā, aiz sevis atstājot vēl vienu talantu Vinetu Pētersoni.

Savukārt svētdien vīri sacentās 15 kilometros klasiskajā stilā, vīriem Muižniekam gūstot ļoti pārliecinošu uzvaru. Sportists finišēja pēc 40 minūtēm un 44,1 sekundes, kas deva 95,91 FIS punktu, tuvāko sekotāju Budakovski apsteidzot par minūti un 54,7 sekundēm. Trešais bija Juris Damškalns, kurš jau zaudēja vairāk nekā divas minūtes.

Kā vēsta Latvijas Slēpošanas savienība (LSS), Muižnieks klasiskā stila sacensībās startēja pēc 15 gadu pārtraukuma.

Desmit kilometru klasikā dāmām Eiduka distanci noslēdza 31 minūtē un 22,1 sekundē, tiekot pie 107,82 FIS punktiem. Viņai minūti un 22,9 sekundes zaudēja Paškovska, bet trešo vietu guvusī Muižniece atpalika vairāk nekā divas minūtes.

Uzvarētājai bija garantēti 107 punkti un jau pirms sacensībām bija zināms, ka kāda no Latvijas labākajām slēpotājām sasniegs jaunu karjeras rekordu. Eidukai līdzšinējais labākais rezultāts bija 112 FIS punkti.

Tā kā šonedēļ paralēli notiek Igaunijas čempionāts, šoreiz Latvijas sacensībās bija ļoti maz citu valstu sportistu. Igaunijā startē arī Latvijas šī brīža labākais slēpotājs Indulis Bikše.

Kā vēstīts, Muižnieks pirms divām nedēļām Igaunijā izcīnīja otro vietu Igaunijā notikušajā Eiropas čempionātā ziemas triatlonā, kurā sportisti veic skriešanu, riteņbraukšanu un slēpošanu.

Muižnieks savu sportista karjeru iesāka kā biatlonists un startējis arī pasaules čempionātā, bet pēdējos gados viņš ir viens no Latvijas labākajiem kalnu riteņbraucējiem un arī šeit startējis pasaules čempionātā krosā. Tāpat viņš joprojām ir viens no Latvijas vadošajiem slēpotājiem un šī gada sākumā spēja izslēpot no 60 FIS kategorijas punktiem, ko spējuši paveikt vien daži Latvijas atlēti.

Eiduka šajā nedēļas nogalē bija plānojusi uzsākt dalību Eiropas Jaunatnes Ziemas olimpiskajā festivālā, tomēr Latvija drošības apsvērumu dēļ izlēma uz šīm sacensībām nebraukt.