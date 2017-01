Latvijas pārstāvis Oskars Muižnieks lieliski nostartējis Igaunijā notikušajā Eiropas čempionātā ziemas triatlonā, kurā sportisti sacenšas skriešanā, riteņbraukšanā un slēpošanā, izcīnot sudraba medaļu, kas ir pirmā Latvijai šajā sporta veidā, informē Latvijas Triatlona federācijas pārstāvis Ivars Bācis.

Rīgā dzīvojošais alūksnietis piekāpās tikai ziemas triatlonā dominējošajam krievam Pāvelam Andrejevam, kurš trīs disciplīnu kopsummā latvieti apsteidza par 39 sekundēm un kuram tas bija jau desmitais kontinenta čempiona tituls. Tikmēr junioru konkurencē citam Latvijas pārstāvim Savēlijam Suharževskim 8.vieta.

Nedēļas nogalē pazīstamajā Igaunijas slēpošanas centrā Otepē otro gadu pēc kārtas tika aizvadīts Eiropa čempionāts un vienlaikus arī Latvijas čempionāts ziemas triatlonā, kas ietver klasiskās divas disciplīnas – skriešanu un riteņbraukšanu, bet vasaras triatlona trešās disciplīnas peldēšanas vietā ir ziemai atbilstošā slēpošana. Elites grupā vīriešiem, kur uz starta izgāja 19 dalībnieki no 8 valstīm, vispirms bija jāskrien 6km, tad 14km jānobrauc uz riteņa un beigās 8,1km jānoslēpo.

Pirmajā disciplīnā Oskars Muižnieks kopā ar pagājušā gada pasaules čempionu U23 grupā Romānu Vasinu no Krievijas un 2016.gada pasaules čempionāta 5.vietas ieguvēju Eivindu Bjerksetu no Norvēģijas atskrēja 5.-7.vietā, no līderu grupiņas ar galveno favorītu Pāvelu Andrejevu tajā atpaliekot 20 sekundes. Kā viens no labākajiem Latvijas MTB braucējiem Muižnieks kopā ar norvēģi drīz vien noķēra līderu kvartetu, bet riteņbraukšanas beigās no vadošās sešu cilvēku grupas bija palikuši četri – Muižnieks ar diviem krieviem un norvēģi, kuri tad vienkopus devās tranzīta zonā pirms pēdējās disciplīnas.

Taču slēpošanu viņi neuzsāka kopā, jo, izmantojot lielo pieredzi, pareizi savu riteņbraukšanas inventāru novietoja un kā līderi slēpošanā devās Andrejevs un 2014.gada pasaules čempionāta bronzas medaļas ieguvējs Dmitrijs Bregeda. Oskars tranzītzonā pazaudēja aptuveni 20-25 sekundēm un slēpošanu uzsāka trešajā vietā. Pēc aptuveni 5km Latvijas pārstāvim izdevās noķer Bregedu. Tikmēr līderis Andrejevs nebija īsti sasniedzams, jo bija palielinājis pārsvaru līdz pusminūtei.

Pēdējā aplī Muižnieks, cīnoties ar krampjiem kājās, tomēr spēja par 19 sekundēm apsteigt Bregedu un finišēt otrais 39 sekundes aiz Andrejeva, atnesot Latvijai pirmo medaļu kādā no Ziemas triatlona čempionātiem.

Junioros pirmajās divās disciplīnās skriešanā un riteņbraukšanā labu sniegumu demonstrēja Savēlijs Suharževskis, kurš turējās līderu grupiņā, kas sastāvēja vēl no pieciem citiem sportistiem, kuri pārstāvēja Krieviju, Itāliju un Igauniju. Līdzīgi kā Oskaram arī Savēlijam maiņā no riteņbraukšanas uz slēpošanu sanāca uzkavēties vairāk nekā citiem konkurentiem. Slēpošanā, kurai šosezon sanācis veltīt mazāk laika, viņš uzrādīja 11.laiku, kas vasarā Eiropas kausa posmā Rīgā 6.vietu ieguvušo valmierieti atmeta uz 8.vietu kopvērtējumā, uzvarētajam Aleksandram Vasiļjevam zaudējot divas ar pusi minūtes. Desmitnieku 14 dalībnieku vidū noslēdza Mārcis Pīnups, kurš bija par 2:21 lēnāks nekā Savēlijs.

Vecuma grupās un stafetēs latvieši izcīnīja vairākas godalgotas vietas. Pie uzvarām tika Mārtiņš Lukstiņš (40-44 g. grupā), Ingrīda Šmite (45-49 g. grupā), Alvis Krilovskis (45-49 g. grupā), Ineta Aulika (55-59 g. grupā), Andris Dainis (65-69 g.). Tikmēr otro vietu ieguva Edgars Kokorēvičs, bet trešo Oskars Cimmermanis (abi 30-34 g.), trešo vietu Andris Laganovskis un Monika Lemese. Tikmēr stafetēs, kur uzvaru svinēja igauņi, kuriem skriešanā startēja valsts rekordists vidējās distancēs Andi Nots, bet slēpošanā Turīnas un Vankūveras Olimpisko spēļu dalībnieks biatlonā Prīts Viks, labākā no mūsējiem bija otro vietu ieguvusī komanda ar Uldi Briedi skriešanā, Kristapu Kanceru riteņbraukšanā un pasaules čempionu motosportā un labus rezultātus Latvijas čempionātā slēpošanā uzrādošo Kasparu Stupeli pēdējā posmā, kurā viņš uzrādīja ātrāko laiku no visiem slēpošanā.