"Бог любит троицу!" я надеюсь я смогу справиться со всем,что со мной происходит... мыслей в голове миллиард... состояние морально убито... а надо вообще мне все это?! А Для чего?! Когда состояние твое на гране срыва... слова успокоения это одно... знаю,что все будет хорошо! Ля-Ля-Ля тополя... Но то,что твориться внутри меня... не знает никто 😑

A post shared by Adelina Sotnikova (@adelina_sotnikova14) on Jul 22, 2018 at 11:12am PDT