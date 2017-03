Pirms 2018. gada Phjončhanas ziemas olimpiskajām spēlēm tiks slēgts lielākais suņu gaļas tirgus Dienvidkorejā, jo valsts saņemt arvien lielāku starptautisku kritiku par šo dzīvnieku izmantošanu pārtikā, vēsta vietējie mediji.

Seongnamas tirgū jau sāk likvidēt suņu būrus un kautuves. Ik gadu šajā tirgū pārtikas vajadzībam tiek nokauti apmēram 80 tūkstoši suņu. Lielāko kritiku korejiešu tradicionālās pārtikas nodrošinātāji izpelnījušies par suņu turēšanas apstākļiem un nehumāno veidu, kā dzīvnieki tiek nogalināti - pakarot, ar elektrošoku vai nositot.

Lai gan starptautiskā sabiedrība ir izplatījusi dažādas petīcijas, kas pieprasa Dienvidkorejai atteikties no suņu gaļas patēriņa, piedraudot ar gaidāmo olimpisko spēļu boikotu, vietējā sabiedrība šīs prasības uztver ar neizpratni.

"Vairāk nekā 80% mūsu klientu nāk pie mums, lai iegādātos svaigu suņa gaļu - kas notiks, ja mēs to vairs nepārdosim? Vai valdība mums par visu samaksās?" izdevums "The Korea Herald" citē vienu no tirgus pārdevējiem Šinu Sun-čeolu.