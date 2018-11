Kalgari iedzīvotāji referendumā 13. novembrī ir pauduši noraidošu attieksmi pret 2026. gada ziemas olimpisko un paralimpisko spēļu rīkošanu, ziņo portāls "insidethegames.biz".

Pēc Kalgari pilsētas domes datiem, referendumā piedalījās vairāk nekā 304 tūkstoši iedzīvotāju, kas ir ievērojami lielāka atsaucība nekā tika gaidīts. 56,4% balsotāju nobalsoja pret, 43,6% — par.

Līdz ar to uz šo sporta forumu palikušas vairs tikai divas kandidatūras — apvienotais Itālijas pilsētu Milānas un Kortīnas d'Ampeco pieteikums un Zviedrijas galvaspilsētas Stokholmas pieteikums, kas paredz sadarbību ar Latviju renes sporta veidu sacensību aizvadīšanā Siguldā.

"Es patiešām uzskatu, ka šī bija labākā iespēja apvienot mūsu sabiedrību jaunai vīzijai par cerību, pārliecību un realizēt mantojumu, ko iedvesmojuši pasaules labākie ziemas sporta veidu atlēti," saka "Calgary 2026" olimpiskā pieteikuma izpilddirektore Mērija Morana. "Visskumjākais, tas būtu ļāvis Kalgari darīt to, ko protam vislabāk un kopā sasniegt lielus mērķus. Tagad atliek saprast, kāda bija mācība, un turpināt uzdot sev jautājumu: kas ir mūsu nākamais lielais mērķis, nākamais lielais projekts, kas mūs var iedvesmot?"

Kanādas Olimpiskā komiteja (KOK) paziņojumā paudusi nožēlu par referenduma iznākumu.

"Tā bija iespēja uzaicināt visu pasauli uz Kanādu, cilvēkiem pieredzot olimpisko spēļu vienojošo spēku līdz ar mūsu nācijas miera kultūru, kas būtu ieguvums mums visiem," teikts paziņojumā.

Viena no galvenajām no olimpisko spēļu pretinieku pretenzijām bija rīkošanas izmaksas un caurspīdīguma trūkums no pieteikuma komitejas puses, runājot par galvenajiem organizatoriskajiem jautājumiem. Šā gada septembrī "Calgari 2026" paziņoja, ka spēļu rīkošana izmaksātu apmēram 5,3 miljardus Kanādas dolāru (3,5 miljardus eiro).

"Pēdējos astoņus mēnešus mēs runājām ar kalgariešiem un no ļoti daudziem cilvēkiem dzirdējām bažas un pārdomas. Priecājamies, ka kalgarieši saprot, ka olimpisko spēļu rīkošana ir viens, bet ne vienīgais ceļš, kā veidot mūsu sabiedrību un rādīt iespējas," teikts kustības "No Calgary Olympics" paziņojumā.

Iedzīvotāju referendums nav saistošs olimpiskā pieteikuma tālākai virzīšanai, taču parasti pēc noraidoša iznākuma pilsētas atsakās no tālākās cīņas par spēļu rīkošanu.

Kalgari atteikums rīkot olimpiskās spēles ir jau devītais pilsētu iedzīvotāju noraidījums referendumā uzņemt četrgades lielāko forumu. Pēdējoreiz pozitīvu viedokli par olimpisko spēļu rīkošanu teica Oslo iedzīvotāji 2012. gadā, taču arī šis pieteikums netika virzīts tālāk.

Kā zināms, Kalgari ziemas olimpiskās spēles rīkoja 1988. gadā.