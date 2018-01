Silovs finišu sasniedza pēc minūtes un 47,60 sekundēm, no labāko trijnieka atpaliekot par 1,20 sekundēm.

Par Eiropas čempionu kļuva mājinieks Deniss Juskovs, kuram Silovs zaudēja 3,07 sekundes.

Tikmēr pārējās divas vietas uz goda pjedestāla aizņēma Nīderlandes sportisti. Pie sudraba tika Tomass Krols, kurš uzvarētājam zaudēja 0,67 sekundes, kamēr trešais palika Kūns Verveijs, kurš startēja vienā slidojumā ar Silovu, uzvaru guvušajam Juskovam zaudējot 1,87 sekundes.

Šajā distancē startēja 22 ātrslidotāji.

Tikmēr dāmām šajā distancē par Eiropas čempioni kļuva Lotte van Bēka no Nīderlandes, kamēr 500 metros labākie bija attiecīgi Vanesa Hercoga no Austrijas un Ronalds Mulders no Nīderlandes.

Sestdien medaļas tiks dalītas 1000 metru distancēs, kā arī 3000 metros dāmām un 5000 metros kungiem, kamēr svētdien Eiropas čempioni tiks noskaidroti masu starta distancēs, kur labas izredzes ir arī Silovam, kā arī komandu iedzīšanā un komandu sprintā.

Līdz šim Eiropas čempionāta medaļas ātrslidošanā tika dalītas tikai daudzcīņā, vai arī sprinta daudzcīņā, bet šī ir pirmā reize, kad Vecā kontinenta labākie ātrslidotāji tiek noteikti atsevišķās distancēs.

Silovs 2016.gadā Eiropas čempionātā daudzcīņā bija sestais, bet vēl gadu iepriekš ieņēma septīto vietu.

Jau zināms, ka Silovs pēc atlases noslēguma šī gada Phjončhanas olimpiskajām spēlēm ir kvalificējies četrās disciplīnās - 1000, 1500, 5000 metros un masu startā.

Olimpiskā kvalifikācija norisinājās četros Pasaules kausa posmos novembrī un decembrī. Ātrslidošanā Olimpiādē septiņās disciplīnās piedalīsies 100 vīru sportisti, 1000 un 1500 metros sacenšoties pa 36 sportistiem, bet masu startā - 24.

Silovs karjeru sāka kā šorttrekists, bet neilgi pirms Vankūveras Olimpiādes pievērsās arī ātrslidošanai un kļuva par pirmo sportistu, kurš vienās olimpiskajās spēlēs startējis abās disciplīnās.

Pēc tam viņš pilnībā pievērsās ātrslidošanai. Soču olimpiskās spēles sportistam gan nebija veiksmīgas, labāko sniegumu demonstrējot 1500 metru distancē, kurā viņš izcīnīja 14.vietu.