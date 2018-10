Slavenā daiļslidošanas trenere Tatjana Tarasova uzskata, ka šajā sporta veidā nepieciešams uzlabot tiesnešu tehnisko aprīkojumu, lai viņi objektīvāk varētu novērtēt sportistu sniegumu.

Neapmierinātību ar tiesāšanas kvalitāti šīs sezonas sākumā pirmais pauda amerikāņu treneris Toms Zakrajičeks, kurš uzskata, ka sportistam vai trenerim ir jābūt iespējai pieprasīt tiesnešiem pārskatīt kādu dejas elementa novērtējumu, to atkārtoti noskatoties videoatkārtojumā.

"Jā, tiesnešiem visbiežāk ir tikai viena kamera, turklāt tās atrašanās vieta nemainās, tāpēc viņi nevar pārredzēt visu," nopelniem bagāto treneri citē aģentūra TASS. "Es atbalstu to, lai būtu iespēja pārbaudīt jebkuras tiesnešu brigādes darbu, jo no viņu lēmuma ir atkarīgs cilvēka liktenis. Ne visi, kas tiesā sacensības, to apzinās."

"Būtu lieliski, ja šajā ziņā notiktu tehnoloģisks progress. Kā saka — uzticies, bet pārbaudi. Gribētos, lai viss ir godīgi," saka Tarasova. Viņa gan piekrīt, ka videoatkārtojumu ieviešana var būt sarežģīta, jo daiļslidošanas sacensībām ir ļoti stingrs laika grafiks. "Mums ir ļoti dinamisks sporta veids, mēs esam saistīti ar televīzijas translācijām, kur katra sekunde ir uzskaitīta."