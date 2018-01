Latvijas vadošā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka Hānjā notikušajā Igaunijas čempionātā 10km brīvajā stilā ar intervāla startu pārspēja visas vadošās ziemeļu kaimiņu slēpotājas un ieguva 4.vietu, jo nācās piekāpties divām labus rezultātus uzrādījušajām ķīnietēm un pasaules kausā 7 reizes trīsdesmitniekā tikušajai Krievijas slēpotājai, informēja Latvijas Slēpošanas savienība.

Līdz ar to 71 FIS punktu nopelnījusī Eiduka ir pirmā no Latvijas slēpotājām, kurai ir izdevies pārspēt visas slēpošanā augstus panākumus guvušās ziemeļu kaimiņu valsts pārstāves viņu nacionālajā čempionātā. Tikmēr vīriešiem 15km distancē trešais ātrākais aiz diviem igauņiem bija Indulis Bikše, kurš nopelnīja 49 FIS punktus.

Pagājušā gada decembrī gan FIS sacensībās Zviedrijā un Somijā, gan Skandināvijas kausa posmā Somijā lieliskus rezultātus uzrādīja Aizkraukles Sporta skolas un Koknese novada domes atbalstītā slēpotāja Patrīcija Eiduka, uzstādot labākos rezultātus FIS punktu izteiksmē sievietēm Latvijas vēsturē. Arī Jaunajā olimpisko spēļu ceļazīmi nopelnījusī 17 gadus vecā slēpotāja no Vecbebriem turpināja priecēt ar ļoti labiem rezultātiem. Labu rezultātu Igaunijā uzrādīja arī Indulis Bikše, kuram šajā sezonā sanāk startēt ar mainīgām sekmēm.

Šā gada pirmās sacensības Igaunijas čempionātā, kas sniega trūkuma dēļ no ziemeļu kaimiņu galvenā slēpošanas centra Otepes tika pārceltas uz Alūksnei tuvu esošo Igaunijas dienvidaustrumu ciematu Hānju. Pirmajā sacensību dienā slēpotāji sacentās vidējā distancē brīvajā stilā ar intervāla startu, bet otrajā dienā bija paredzēts skiatlons, kurā mūsu pārstāvji nepiedalījās.

Patrīcija Eiduka startēja pusminūti aiz olimpiskā čempiona Andrusa Vērpalu meitas Anetes. Lai arī līdz šim Patrīcijai nebija izdevies pārspēt četrus gadus vecāko konkurenti no Otepes, tomēr šoreiz jau distances vidū Igaunijas 2017.gada čempione šajā distancē klasiskajā stilā tika noķerta. Šķērsojot finiša līniju, uz to brīdi absolūti visjaunākā sacensību dalībniece Patrīcija Eiduka uzrādīja labāko rezultātu (25:35,5), apsteidzot visas igaunietes. Atpaliekot 14 sekundes, vistuvāk latvietei no ziemeļu kaimiņienēm tika trīs reizes pasaules kausa posmos trīsdesmitniekā tikusī un divas reizes uz goda pjedestāla pasaules prestižajos maratonu slēpojumos kāpusī Tatjana Mannima.

Vēlāk tomēr trijām konkurentēm izdevās mūsu labāko slēpotāju apsteigt. Uzvaru svinēja savulaik pasaules kausa posmā 24.vietu ieguvusī ķīniete Ksina Lī, kas par 14,5 sekundēm apsteidza savu tautieti un 2016.gada Jaunatnes Olimpisko spēļu vicečempioni 5km brīvajā stilā Čunksjū Čī. Trijnieku noslēdza pasaules kausa posmos 13. un 17.vietas izcīnījusī krieviete Anastasija Kazakula.

Labs dalībnieču sastāvs deva iespēju iegūt arī labus FIS punktus. Trenera Ingus Eiduka meitas nopelnītie 71 FIS punkti ir otrie labākie karjerā, un tie palīdzēs Patrīcijai pietuvoties trīssimtniekam pasaules rangā arī distancē, jo sprintā viņa šobrīd ieņem 237.vietu. Eiduka nebija vienīgā Latvijas pārstāve, taču pārējās mūsējās bija daudz lēnākas un ierindojās krietni tālāk. Anda Muižniece P.Eidukai zaudēja vairāk nekā divas minūtes un ieņēma trešo vietu no beigām.

Tikmēr "Tour de ski" šogad nepabeigušais Indulis Bikše finišēja trešais, piekāpjoties par 16,7 sekundēm pērn visos trijos startos pasaules čempionātā U23 grupā trīsdesmitniekā tikušajam un šogad "Tour de ski" debitējušajam Adreasam Vērpalu, kurš tikai par pussekundi apsteidza pirms pieciem gadiem pasaules junioru čempionātā 20.vietu ieguvušo Johannesu Alevu. Tikmēr piektais finišēja pirms diviem gadiem pasaules junioru čempionātā desmitniekā iekļuvušais Kārels Korge, bet tikai septīto vietu ieguva pasaules čempionātos trīs reizes trīsdesmitniekā tikušais Algo Kerps. Indulis otro reizi karjerā nopelnīja zem 50 FIS punktiem un pirmo reizi to izdarīja FIS sacensībās ārpus Latvijas.