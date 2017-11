Kā ziņojām, 1. novembrī kļuva zināms par pirmajiem diviem SOK sodītajiem Krievijas sportistiem ar izmeklēšanas komisijas lēmumu. Distanču slēpotājiem Aleksandram Ļegkovam un Jevgeņijam Belovam tika piespiests mūža aizliegums piedalīties olimpiskajās spēlēs, kā arī anulēti viņu rezultāti 2014. gada Soču ziemas olimpiskajās spēlēs. Līdz ar to Ļegkovam tiks atņemta olimpiskā čempiona zelta medaļa 50 km individuālajā distancē, bet Krievijas izlasei, kurā bija arī Ļegkovs, – sudrabs 4x10 km stafetē.

Krievijas Slēpošanas federācijas prezidents Sergejs Krjaņins izteicies, SOK "nav un nevar būt" nekādu pierādījumu par abu sportistu dopinga lietošanu. "Tas ir "fufelis"! Nekādu konkrētu [dopinga] lietošanas pierādījumu nav un nevar būt," sarunā ar aģentūru "R-Sport" izteicies Krjaņins. "Viņi apgalvo, ka notikusi analīžu maiņa un sportisti pa to zinājuši. Bet kā viņi to varēja zināt?! Apsūdzības izvirzītas, pamatojoties uz cilvēka apgalvojumiem, kurš manā izpratnē nav pieskaitāms. Bet viņi viņam tic un pieņem globālus lēmumus. Tas ir konkrēts pasūtījums pret mūsu valsti!"

Ļegkova un Belova advokāts Kristofs Višemans ir apstiprinājis, ka sportisti iesniegs apelāciju Sporta arbitrāžas tiesā, un jurists ir pārliecināts, ka viņiem izdosies šo diskvalifikāciju atcelt. "Es sagaidu, ka nevienam no viņiem nebūs nekādu diskvalifikācijas, jo puiši nav vainīgi. Un Tā ir patiesība," izdevums "Sport Ekspress" citē Višemanu.

Arī viņš uzskata, ka SOK nav nekādu pierādījumu par antidopinga noteikumu pārkāpšanu no Ļegkova un Belova puses. "Šis lēmums ir īsts skandāls, citādi to nevar nosaukt," saka Višemans. "Jo pats profesors Maklārens apgalvoja tikai to, ka lielākā daļa sportistu lietojuši dopingu. Taču konkrēti kurš – to viņš nezina. Man Maklārenam nav vispār nekādu jautājumu, viņš sākotnēji runāja, ka nenodarbojās ar rezultātu apstrādi un viņa mērķis nav konkrētu sportistu apsūdzēšana. Vēl jo vairāk, Maklārens apgalvoja, ka katrs gadījums ir jāizskata individuāli, un katram sportistam ir jābūt savai pierādījumu paketei. Tā vietā SOK bez jebkādiem pierādījumiem pieņem lēmumu, ka vainīgi ir visi, turklāt vēl atsaucas uz Maklārenu. Tas ir smieklīgi."

"Mēs uzskatām par nepieņemamiem publiskus aicinājumus ieviest sankcijas," SOK prezidentu citē portāls "insidethegames.biz". "Olimpiskajā kustībā ikvienam ir tiesības uz taisnīgu izmeklēšanu, un SOK to atbalsta. Es aicinu visus pieņemt šo mehānismu. Vienmēr padomājiet par to, kā jūs reaģētu, ja pārkāpumos tiks apsūdzēts kāds no jums. Runa ir par cilvēktiesībām."