"Visi paziņojumi par iespējamiem SOK komisijas lēmumiem ir vienkārša spekulācija. SOK ir izveidojusi divas speciālās komisijas, ko vada Deniss Osvalds un Samuels Šmids. To darbs turpinās, un uz šo brīdi nekādi lēmumi nav pieņemti," teikts SOK atbildē uz aģentūras "R-Sprot" jautājumu.

Atsaucoties uz aģentūru "Press Associated Sport", Īrijas izdevums "The Independent" ziņo, ka SOK gatavojas Krievijai piemērot "F-1 stila" sodu, kas ļaus šīs valsts sportistiem piedalīties nākamajās ziemas olimpiskajās spēlēs, līdzīgi kā tas bija F-1 čempionātā, kad Starptautiskā Automobiļu federācija (FIA) "McLaren" komandai 2007. gadā piesprieda sodu 100 miljonu dolāru apmērā par spiegošanu "Ferrari" komandā, taču no čempionāta britu vienība netika izslēgta.

Antidopinga organizāciju pārstāvji "Press Associated Sport" atklājuši, ka šī vienošanās starp SOK un Krieviju jau esot panākta, un ka jau esot sagatavota augstu stāvoša Krievijas pārstāvja "atvainošanās runa", pēc kā tiks atcelta Krievijas Antidopinga aģentūras (RUSADA) diskvalifikācija, ko piespriedusi Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA).

Kā ziņojām, SOK locekļa Denisa Osvalda vadītā disciplinārās izmeklēšanas komisija nodarbojas ar 2014. gada Soču ziemas spēļu laikā Krievijas sportistu nodoto dopinga analīžu atkārtotu pārbaudi. Savukārt Šmida vadītā komisija pārbauda WADA neatkarīgā izmeklētāja Ričarda Maklārena pirmajā ziņojumā pausto informāciju par valsts iejaukšanos Krievijas antidopinga sistēmas darbībā.