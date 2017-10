Tiroles iedzīvotāji svētdien referendumā nobalsojuši pret Insbrukas kandidēšanu uz 2026. gada ziemas olimpisko spēļu rīkošanu, ziņo ārzemju mediji.

Referendumā, kas notika vienlaicīgi ar vēlēšanām, piedalījās iedzīvotāji no 279 pašvaldībām, un 53,35% nobalsoja pret. Kopumā balsojumā piedalījās 313 681 tirolietis, kas ir 58,43% no balsstiesīgajiem reģiona iedzīvotājiem. "Par" spēlēm nobalsoja 145 643, pret – 166 594 balsotāji. Līdz ar to Insbrukas pieteikums rīkot ziemas olimpiskās un paralimpiskās spēles ir oficiāli beidzies, ziņo portāls "insidethegames.biz".

Referenduma sākotnējie dati bija pieteikuma autoriem labvēlīgi, turklāt Sanantonā, kas būtu gaidāmās olimpiādes mājvieta, par spēļu rīkošanu nobalsoja 85,12% balsotāju, savukārt Hohfilcenē, kas regulāri uzņem Pasaules kausa sacensības biatlonā, par bija 80,71%.

Arī Zēfelda, kur notiktu ziemeļu sporta sacensības, bija labvēlīgi noskaņota olimpiādei ar 65,40% balsu "par", savukārt Kītāla, kur bija paredzēts aizvadīt snovborda un frīstaila sacensības, bija pret ar 56,26% noraidošiem balsojumiem. Pret bija arī Reutes, Kicbīelas, Švācas un Liencas reģionu galvaspilsētas.

Šā gada jūlijā Austrijas valdība izteica atbalstu 2026. gada olimpisko spēļu rīkošanai valstī, taču pieteikuma oficiālam turpinājumam bija jāsaņem Toroles iedzīvotāju atbalsts referendumā.

Kā ziņojām, vairākas pilsētas kā Stokholma, Ļviva, Krakova un Oslo atsauca kandidēšanu uz 2022. gada spēlēm, līdz galam aizejot tikai Almati un Pekinai, kura arī ieguva tiesības rīkot šo olimpiādi.

Uz 2026. gada spēlēm vismaz pagaidām kandidē Kanādas pilsēta Kalgari, interese par šo pasākumu paudušas arī Almati Kazahstānā, Erzruma Turcijā un Saporo Japānā. Kā zināms, pēdējā pēc trim gadiem Tokijā uzņems vasaras olimpiskās spēles.