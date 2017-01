Posmā uzvarēja un kopvērtējuma līderpozīcijas saglabāja Sergejs Ustjugovs no Krievijas, kuram latvietis zaudēja 2:06 un nopelnīja 86 FIS punktus.

"Tour de ski" seriāls pārkāpa viducim, jo tika aizvadīts ceturtais no kopumā septiņiem posmiem, otro dienu pēc kārtas tūres dalībniekiem sacenšoties Vācijas pašos dienvidos esošajā Oberstdorfas trasē, bet šoreiz 15km iedzīšanā brīvajā stilā, ņemot vērā iepriekšējos trijos posmos uzrādītos rezultātus. Ceturtajā posmā kopējais dalībnieku skaits bija vēl nedaudz sarucis (54 slēpotāji), jo kopš vakardienas izstājās vēl četri. Indulis Bikše, kurš pēc reitinga bija vājākais no visiem, kopā ar vēl 33, kas kopvērtējumā zaudēja virs 3:20, veidoja milzīgu grupu, kas startēja vienlaicīgi – 3:15 aiz Ustjugova, neatkarīgi no tā, cik daudz viņi bija zaudējuši iepriekšējos trijos posmos kopā.

Iepriekšējos divos startos līderu temps jau paša sākuma bija augsts, un ko līdzīgu varēja sagaidīt arī šoreiz, un tā arī bija. Taču madonietis ļoti labi turējās lielajā grupā un no vadošajiem atpalika salīdzinoši maz. Pirmajā aplī uz 2,5km Indulis līderim bija zaudējis 22 sekundes, bet pusdistancē jeb 7,5km deficīts bija tikai 41 sekunde. Otrajā daļā izstājās pieci, kas bija sākuši zaudēt spēkus, tādējādi Latvijas pārstāvis jau bija stabili piecdesmitniekā, taču ne noslēdzošajā vietā. Pēdējos kilometros Bikšem izdevās apdzīt vēl kādu, bet kopumā piecus no trasē palikušajiem sāncenšiem un finišēt 44.vietā (+2:06). Līdz ar to šis ir vislabākais SS "Arkādija" pārstāvošā madonieša starts prestižajā "Tour de ski". Kopvērtējumā pēc četriem posmiem viņš ieņem 49.vietu (+12:06).

Ustjugovs, kaut arī vidusdaļā bija pielaidis tuvāk Martinu Junsrudu Sunbī, tomēr beigās pārsvaru pār norvēģi palielināja līdz 37 sekundēm. Minūti un septiņas sekundes vēlāk finiša sprintā par trešo vietu kanādietis Aleks Hārvejs pārspēja pamatā šo duetu velkošo Dario Kolonju no Šveices. Kvintetā par piekto vietu labāks finiša spurtā bija posma ātrākā laika uzrādītājs Mati Heikinens no Somijas (+1:45).

Piektdien "Tour de Ski" turpināsies ar 10km distanci brīvajā stilā ar intervāla startu.