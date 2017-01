Daudzposmu distanču slēpošanas seriāla 'Tour de ski" trešajā posmā, kas otrdien notika Oberstdorfā, Vācijā, Latvijas distanču slēpotājs Indulis Bikše finišēja 58. vietā, portālu "Delfi" informēja Latvijas Slēpošanas federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Bikše uzvarētājam trešo posmu pēc kārtas Sergejam Ustjugovam no Krievijas zaudējot piecas minūtes un deviņas sekundes (5:09).

Pēc vienas dienas brīvdienas, kad dalībnieki ne tikai atpūtās, bet trīs ar pusi stundas veica 229 kilometru garo pārbraucienu no Šveices dienvidaustrumu ciemata Valmusteras uz Vācijas pašos dienvidos pie Šveices robežas atrodošo slēpošanas centru Oberstdorfu, otrdien "Tour de ski" turpinājās ar trešo posmu, kas distances ziņā ir visgarākais šī gada tūrē – 20 metru skiatlons, kurš līdzšinējās desmit prestižā seriāla sezonās bijis tikai trīs reizes. Trešajā posmā vīriešiem bija palikuši vairs tikai 59 slēpotāji no 78 otro posmu pabeigušajiem. No deviņpadsmit, kas izstājās, bija arī visi četri igauņi, līdz ar to Bikše bija vienīgais palikušais Baltijas valstu pārstāvis, informē Latvijas Slēpošanas federācijas preses sekretārs.