Gedra milzu slalomā kāpis par 37 pozīcijām un ar 40,73 FIS punktiem ieņem 867. vietu. Savukārt supergigantā viņš reitingu uzlabojis par vairāk nekā 400 pozīcijām un ar 69,14 FIS punktiem ieņem 766. vietu.

Nedaudz pakāpušās slalomā ir arī Norvēģijā dzīvojošā "Rīgas favorīta" pārstāve Agnese Āboltiņa un rīdziniece Liene Bondare.

Tikmēr visaugstāk rangā no mūsējiem ir un joprojām 80 labāko sportistu vidū turas mārupietis Kristaps Zvejnieks un siguldiete Lelde Gasūna, kuri, kaut arī pāris pozīcijas ir noslīdējuši, tomēr ieņem attiecīgi 74. un 76. vietu vairāk nekā 5000 dalībnieku konkurencē vīriešiem un 3000 sievietēm.

Ar veiksmīgu startu FIS sacensībās decembra vidū Hemsedālē, Norvēģijā, un savu labāko punktu sasniegšanu milzu slalomā (39,65) un supergigantā (73,44), likumsakarīgi uzlabojot arī reitingu, kāpumu veicis SK "Ziemeļpols" pārstāvis Žaks Gedra.

Ja milzu slaloma reitings uzlabojies par diviem ar pusi punktiem, un tagad, pakāpjoties par 37 pozīcijām, viņš ar 40,73 FIS punktiem ieņem 867. vietu, tad supergigantā reitings ir uzlabojies par vairāk nekā 20 punktiem. Līdz ar to arī lēciens uz augšu šajā disciplīnā ir pamatīgāks – par gandrīz 400 pozīcijām uz 766. vietu (69,14 FIS punkti).

Agnese Āboltiņa savu slaloma reitingu uzlabojusi par pusotru punktu, un tas pirmo reizi ir zem 30 punktiem – 29,36 FIS punkti. Taču pakāpties tās ļāvis tikai par 4 pozīcijām uz 253. vietu. Astoņas vietas tagad augstāk ir un 362. vietā atrodas Liene Bondare, kura reitingu uzlabojusi līdzīgi kā Agnese par 1,3 punktiem (36,31 FIS punkts).

Joprojām pēc traumas vēl nestartējusī Evelīna Gasūna nokritusi pa desmit pozīcijām un izslīdējusi no trīssimtnieka, kur tagad palikušas vairs divas Latvijas sportistes. Evelīna ieņem 309. vietu (33,72 FIS punkti). Trīssimtniekā un vēl augstāk nekā slalomā ir ātrumdisciplīnu speciāliste Āboltiņa, kurai 246. vieta (44,68 FIS punkti).

Ļoti labus rezultātus pasaules kausa posmā uzrādījuši, izcīnot 1. braucienā vietas tūdaļ aiz labāko trīsdesmitnieka, un astoņdesmitniekā ar nemainīgu reitingu turas Kristaps Zvejnieks no SK "Virsotne" un Lelde Gasūna no "Iternational Ski team". Kristaps ir noslīdējis divas pozīcijas un tagad ieņem 74.vietu (10,32 FIS punkti), bet Leldei pavirzījusies par vienu pozīciju zemāk uz 76. vietu (13,13 FIS punkti). Abi ir samērā augstu arī milzu slalomā, ieņemot labākās vietas no mūsējiem – Gasūani 162. vieta (18,95 FIS punkti), bet K. Zvejniekam 255. vieta (22,48 FIS punkti). Lai arī izkritis no 400 labāko sportistu vidus, tomēr slalomā 403. vietā ar 28 FIS punktu reitingu turas Miks Zvejnieks.

Slaloma rangā līderi ir norvēģis Henriks Kristofersens un amerikāniete Mikaela Šifrina, bet milzu slalomā austrietis Marsels Hiršers un šveiciete Lara Guta.