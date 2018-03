Rīgā, Kērlinga hallē šajā nedēļas nogalē no 29.marta līdz 1.aprīlim "Latvian Mixed Doubles Curling Cup I" jaukto pāru kērlinga turnīrs norisināsies jau devīto reizi. Sacensībās kopumā piedalīsies 12 komandas, kuru vidū četras pārstāves no Latvijas.

Sadarbību ar pasaules kērlinga tūri (WCT) turnīrs uzsāka pirms trim gadiem, līdz ar to labākās komandas pēc turnīra saņems pasaules kērlinga tūres reitinga punktus, lai cīnītos par augstāku vietu tūres rangā visas šīs sezonas garumā.

"Latvian Mixed Doubles Curling Cup I" turnīrā startēs septiņu dažādu valstu komandas: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Ungārijas, Francijas un Itālijas, kuru starpā sešas no komandām pārstāvēs savu valsti gaidāmajā jaukto pāru kērlinga čempionātā Zviedrijas pilsētā Esterzundā no 21. līdz 28.aprīlim.

Turnīra dalībnieku vidū pasaules kērlinga tūres (WCT) ranga piektā labākā komanda – M.Tūrmane/H.Lills no Igaunijas, kā arī ranga astotā komanda – M.Komorova/D.Gorjačevs no Krievijas. Tur pat netālu no pirmā desmitnieka atrodas arī I.Šekerezas/G.Nagi komanda no Ungārijas (13.vieta).

Latviju turnīrā pārstāvēs četras komandas – šajā sezonā vairakkārt pasaules kērlinga tūres (WCT) posmos startējusī Daces Regžas/Anša Regžas komanda, kurai konkurenci sastādīs Santa Blumberga/Aivars Purmalis, Evita Regža/Renārs Freidensons un Dace Zīle/Aivars Gavars.

Visas komandas sadalītas divās grupās pa sešām vispirms izspēlēs apļa turnīra kārtu. Pēc tās katras grupas labākā komanda uzreiz nokļūs pusfinālā, bet otrās un trešās vietas sacentīsies par atlikušajām divām vietām pusfinālā. Finālspēle un bronzas spēle tiks aizvadītas svētdien, 1.aprīlī plkst. 14:00.

Turnīra spēles var nākt skatīties Kērlinga hallē klātienē, kas atrodas Rīgā, Biķernieku ielā 121H. Interesentiem ieeja bez maksas.