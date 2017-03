Video: Latvijas 'Amber Team' daiļslidotājas Milānā apbur ar 'Welcome to my country'

DELFI Sports |





Sinhronās daiļslidošanas komandas "Amber Team" ("Dzintara komanda") meitenes februāra nogalē Milānā startēja prestižajās "Spring Cup 2017" sacensībās, kurās īso programmu aizvadīja "Prāta vētras" populārās dziesmas "Welcome to my country" pavadījumā. "Sacensību pieredze bija neizmērojama, diemžēl īsajā programmā ledus nebija mums draudzīgs, taču izvēles programmā parādījām labāko. Kopumā esam apmierinātas ar savu sniegumu, lai gan iegūto punktu skaits bija vilšanās. Neskatoties uz to, mēs izbaudījām braucienu, guvām prieku no savas uzstāšanās un saliedējamies kā komanda. Paldies meitenēm un atbalstītājiem!" komanda ierakstījusi savā "Facebook" kontā.

"Spring Cup 2017" pieaugušo ieskaitē startēja kopumā deviņas komandas. Uzvarēja Krievijas komanda "Tatarstan", bet "Amber Team" meitenes sacensības noslēdza devītajā vietā.

Pamanījāt kļūdu?

Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter!

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.