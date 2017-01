Horvātijas galvaspilsētā pēc vienas dienas pārtraukuma turpinājās Pasaules kausa posms kalnu slēpošanā, šoreiz slaloma disciplīnā sacenšoties vīriešiem. Uz starta izgāja 75 kalnu slēpotāji, kuru vidū bija arī ar mārupietis Kristaps Zvejnieks, kuram pēc reitinga bija trāpījies 56.numurs. Kopumā viņam tas bija 24. starts Pasaules kausa posmos, bet šajā sezonā ceturtais. Pirmajā posmā novembrī Levi viņš nefinišēja, decembra vidū Valdizērā 1.brauicenā uzrādīja 32.laiku, bet decembra otrajā pusē Madonnā Dikampiljo atkal izstājās. Līdz ar to, ņemot vērā šādu pamīšus tendenci, Zagrebā, kur SK "Virsotne" pārstāvis piedalījās pirmo reizi, bija cerības, ka vajag būt ļoti labi startam, taču diemžēl šī cerība nepiepildījās.

Vīriešiem 1.braucienā izstājās daudz mazāk dalībnieku nekā sievietēm aizvakar, turklāt neviens no pirmā desmita, bet no trīsdesmitnieka tikai trīs, taču vīriešiem parasti mazāk dalībnieku izstājas. Startējot Zvejniekam, finišu bija sasnieguši 46 kalnu slēpotāji. Trīsdesmitnieka robeža, uz kuras tobrīd atradās itālis Rikardo Toneti, bija nieka pusotra sekunde (1,54 sekunde) aiz līdera, kas liecināja par krietni blīvākiem rezultātiem nekā sievietēm, kur trīsdesmitniekam šajā pašā sacensību kalnā pietika ar 3,35 sekunžu deficītu. Tik blīvi rezultāti sen nebija bijuši. Līdz ar to uzdevums bija ārkārtīgi sarežģīts, taču tas nenozīmēja, ka neizpildāms, jo tieši pirms gada Santakaterinā, kur izdevās sasniegt vēsturisko panākumu, mārupietis līderim 1.braucienā zaudēja 1,89 sekundes, uzrādot 27.laiku.

Divus numurus pirms Zvejnieka startējušais vācietis Holcmans uzrādīja 29.laiku (+1,47 s), tā kā trases stāvoklis bija labs. Kristaps, saprotot, ka rezultāti ir blīvi, riskēja, bet pieļāva kļūdu pašā sākumā, netiekot līdz pirmajam starpfinišam.

Pēc pirmā brauciena, uzrādot laiku 58,13 sekundes, vadībā ir Kristapa vienaudzis Manuels Fellers, kurš PK posmos vairākas reizes ir bijis sešiniekā, bet vēl ne trijniekā. Tikai piecas sekundes simtdaļas no austrieša atpaliek otro laiku uzrādījušais francūzi Žuljēns Lizarazū. Kad šķita, ka trijnieku noslēgs pasaules kausa līderis Marsels Hiršers no Austrijas (+0,38 s), tad par sensāciju parūpējās ar 45.numuru startējušais amerikānis Marks Endžels, kurš uzrādīja trešo laiku (+0,28 s) un kurš līdz šim nekad nebija kvalificējies otrajam braucienam. Turpat blakus Hiršram atrodas un sesto vietu ar šveicieti Danielu Jūli dala iepriekšējo divu slalomu uzvarētājs norvēģis Henriks Kristofersens. Leģendārais horvāts Ivica Kosteličs savā 360. startā PK posmos mājas trasē uzrādīja 52.rezultātu (+3,94 s).