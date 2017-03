Baltijas kausa otrā posma noslēdzošajā, trešajā, dienā kalnu slēpotāji sacentās paralēlajā slalomā. Paralēlajam slalomam kvalificējās sešpadsmit labākie pēc otrajā sacensību dienā FIS ENL slalomā uzrādītajiem rezultātiem. Gan vīriešiem, gan sievietēm šajās sacensībās neviens no favorītiem neizstājās, līdz ar to noslēdzošajā dienā paralēlajā slalomā varējām redzēt visus spēcīgākos slēpotājus, šoreiz cīnoties pa pāriem un pāra uzvarētajam divu braucienu summā tiekot nākamajā kārtā. Paralēlajā slalomā sacentās kalnu slēpotāji no četrām valstīm. Arī dažiem "Master" grupas pārstāvjiem izdevās tikt labāko sešpadsmitniekā.

Vīriešiem nekādu pārsteigumu nenotika, un, pārliecinoši pārspējot savus konkurentus, pirmās divas kārtas pārvērēja un pusfināla četriniekā iekļuva visi četri favorīti, no kuriem trīs bija labākie Latvijas kalnu slēpotāji – Kristaps un Miks Zvejnieki, Žaks Gedra, kā arī vadošais lietuvietis Rokas Zaveckas. Pirmajā pusfināla pārī satikās Kristaps Zvejnieks ar Žaku Gedru. Lai arī favorīts bija Kristaps, pirmajā braucienā trases vidusdaļā vadībā bija izvirzījies Žaks, kurš nedaudz kļūdījās, kā rezultātā Kristaps viņu apsteidza, bet tikai par nieka divām sekundes simtdaļām, saglabājot lielu intrigu uz otro braucienu. Arī otrajā braucienā līdz trases vidusdaļai vadībā turējās Gedra, bet tad atkal kļūdījās, kas šoreiz cēsniekam beidzās ar izstāšanos. Līdz ar to Kristaps mierīgi iesoļoja finālā, kur viņu tāpat kā pirmajā posmā "Snow arena" Lietuvā gaidīja duelis ar brāli Miku, kurš pēc piekāpšanās Zaveckam pirmajā braucienā, tomēr otrajā spēja revanšēties lietuvietim ar nedaudz lielāku pārsvaru. Finālā Miks centās izrādīt pretestību, zaudējot vecākajam brālim katrā braucienā trīs desmitdaļas, taču Kristaps vēlreiz apliecināja savu meistarību, izcīnot otro uzvaru šajā disciplīnā šosezon. Mazajā finālā Žaks, saņemoties pēc kļūdām pusfinālā, neatstāja nekādas cerības Zaveckam.

Arī sievietēm visas trīs favorītes Liene Bondare, Evelīna Gasūna un Žanete Gedra tika pusfinālā, kur varēja būt visas mūsējās, taču Ievas Melderes un Ievas Januskevičiutes līdzīgajā cīņā, kāda bija vērojam arī FIS ENL slalomā, kur nedaudz labāka izrādījās siguldiete, šoreiz virsroku ņēma lietuviete. Pusfinālā interesantas cīņas nesanāca, jo rīdziniece Bondare viegli tika galā ar Januskevičiuti, bet kļūdas pieļaujošajai Gedrai neizdevās parādīt nopietnu pretestību siguldietei Gasūnai. Finālā gan skatītāji varēja redzēt interesantu dueli, kas bija vēl līdzīgāks nekā vīriešiem. Pirmajā braucienā par 0,16 sekundēm priekšā izvirzījās Evelīna, bet otro braucienu par gandrīz pussekundi ātrāk veica Liene, kura tad līdz ar to svinēja uzvaru arī kopvērtējumā. Mazajā finālā Žanete Gedra, tikai pirmajā braucienā ļaujot tuvumā atrasties lietuvietei, izcīnīja trešo vietu tāpat kā brālis Žaks.