Tramplīnlēkšana, līdzīgi kā daudzi citi ziemeļu slēpju sporta veidi, radās Skandināvijā. Vēstures liecības par tramplīnlēkšanu datētas ar 18. gadsimtu, bet pirmās sacensības 19. gadsimtā sarīkotas Norvēģijā. Pirmais fiksētais lēciens bijis 1808. gadā, kad Olafs Rije ar slēpēm aizlēca 9,5 metru tālumā. Par mūsdienu tramplīnlēkšanas tēvu tiek uzskatīts Sondre Norheims, kurš 1866. gadā uzvarēja pirmajās sacensībās, kurās bija balvas. 1875. gada nogalē pirmās lielāka tramplīna sacensības tika sarīkotas Oslo pievārtē Ulernā, bet 1892. gadā slikto laika apstākļu dēļ tās pārcēla uz Holmenkolennu, kas joprojām ir viens no lielākajiem ziemas sporta un tramplīnlēkšanas centriem pasaulē.

Vēlāk Norheims un citi norvēģi pārcēlās uz ASV, bet pēc tam tramplīnlēkšana sāka izplatīties arī ārpus Eiropas līdz mūsdienās ir viens no skatītākajiem ziemas sporta veidiem, kas pulcē lielu līdzjutēju pulku klātienē un kuram ir liela televīzijas auditorija.

Tramplīnlēkšana ir viens no tiem "klaiskajiem" ziemas sporta veidiem, kurā sacentās jau pirmajās ziemas olimpiskajās spēlēs 1924.gadā Šamonī, Francijā. XXIII Ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā tramplīnlēkšanā tiks sadalīti četri medaļu komplekti - lēkšanā no vidējā tramplīna (K90), lēkšanā no lielā tramplīna (K120), komandu sacensībās un otro reizi sacensību kalendārā iekļautas arī tramplīnlēkšanas sacensības sievietēm.

Tramplīnlēkšanas sacensības risināsies "Alpensia" tramplīnu kompleksā, kurā ir 8500 skatītāju vietas (6300 sēdvietas un 2200 stāvvietas).