Ziemeļu divcīņa ir sporta veids, kurā apvienoti divi ar slēpēm saistīti sporta veidi – tramplīnlēkšana un distanču slēpošana. Katram no šiem sporta veidiem ir sava ilgstoša vēsture, bet ziemeļu divcīņa radās 19. gadsimta nogalē. Pirmās lielās sacensības risinājās 1892. gadā Oslo, un kopš tā laika ziemeļu divcīņa ir viens no ziemas sporta veidu sezonas izteiktākajiem sporta veidiem.

Arī ziemeļu divcīņa ir viens no tiem sporta veidiem, kas olimpisko spēļu programmā ir kopš to pirmsākumiem 1924.gadā Šamonī, Francijā. Līdz 1950. gadiem ziemeļu divcīņā pirmā disciplīna bija distanču slēpošana, kurai sekoja tramplīnlēkšana. Pēc tam sistēma tika mainīta, jo pastāvēja uzskats, ka distanču slēpošanā iekrāto pārsvaru pēc tam praktiski nav iespējams atgūt tramplīnlēkšanā.

Latvija savulaik arī ir bijusi pārstāvēta ziemas olimpiskajās spēlēs ziemeļu divcīņā. 1936. gadā Garmišpartenkirhenē 42. vietu 51 sportista konkurencē ieņēma Edgars Gruzītis.

Pagaidām ziemas olimpiskajās spēlēs ir tikai vīriešu sacensības, bet jau no nākamajām olimpiskajām spēlēm 2022. gada sacensību kalendārā būs arī sieviešu sacensības. 2018. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā tiks sadalīti trīs medaļu komplekti – lēkšana no normālā tramplīna (K90)+10 km slēpošana, lēkšana no lielā tramplīna (K120)+10 km slēpošana un komandu sacensības (lielas tramplīns+4x5 km distanču slēpošana).

Sacensības risināsies "Alpensia" tramplīnu kompleksā un "Alpensia" slēpošanas centrā. Tramplīnu centrā ir 850 skatītāju vietas (6300 sēdvietas un 2200 stāvvietas). Slēpošanas centrā ir 7500 skatītāju vietas (4500 sēdvietas un 3000 stāvvietas). Sacensības risināsies 14.-22. februārī.