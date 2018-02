Amerikāņu kalnu slēpošanas zvaigzne Vona 'iestrēgusi' ceļā uz Koreju

Titulētā amerikāņu kalnu slēpošanas zvaigzne Lindsija Vona piedzōvjusi ilgu un nogurdinošu ceļojumu uz ziemas olimpisko spēļu mājvietu Koreju, sociālajos tīklos pasūkstījusies sportiste.

Reiss, ar kuru Vonai un vēl vairākiem olimpiešiem no citām valstīm vajadzēja doties uz Dienvidkoreju, aizkavējies par vairākām stundām dokumentu iztrūkuma dēļ. Viņa gan neatklāj, kurā lidostā šis misēklis noticis.

"Ceru, ka mēs tiksim līdz Korejai... Izrādās, mums nav lidojumam nepieciešamo dokumentu. Apmēram divas stundas sēžam lidmašīnā, kas ir pie izejas. Lidmašīnā ir arī daži vācieši un itāļi," ietvītojusi Vona.

Well hopefully we get to Korea....apparently we don't have the right documents to fly??? About 2 hours on the plane so far and just siting at the gate. Some Germans and Italians on the plane too. 🤷🏼‍♀️@lufthansa #canweflynowplease — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 7, 2018





Apmēram pēc stundas sportiste caur savu "Twitter" kontu pavēstījusi, ka izsēdināta no lidmašīnas un viņiem tiek meklēts cits reiss.

"Mēs esam laukā no lidmašīnas... viņi mēģina atrast mums citu lidmašīnu un pacelties stundas laikā... cik stundas man galu galā prasīs ceļojums uz Seulu?" ierakstījusi Vona, pievienojot aptauju ar diviem atbilžu variantiem – mazāk par 24 stundām un vairāk par 24 stundām.

Well we are now off the plane... they are trying to find a new plane and hope to take off in an hour...🙈 how many hours, door to door, will it take me to get to Seoul? — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 7, 2018





Vēl pēc divām stundām amerikāņu olimpiete priecīgi pavēstījusi, ka ir atrasta cita lidmašīna un viņa var turpināt ceļu uz Phjončhanu. Gaidot reisu, Vona atbildēja uz dažādiem jautājumiem, ko iesūtīja fani, un atklāja, ka tomēr vēl cerot pagūt uz olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju.

Well we are now off the plane... they are trying to find a new plane and hope to take off in an hour...🙈 how many hours, door to door, will it take me to get to Seoul? — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 7, 2018