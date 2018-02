Ar miera un tehnoloģiju akcentiem krāšņi atklātas XXIII ziemas olimpiskās spēles

Latvija olimpiskajā stadionā Daumanta Dreiškena vadībā iesoļoja kā 11. valsts.

Portāls "Delfi" piedāvāja ceremonijas teksta tiešraidi, kur var lasīt detalizētu aprakstu par notikumiem olimpiskajā stadionā.

Phjončhanas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija

Vēl viens salūts un atklāšanas ceremonija ir beigusies. Tagad, kā teica SOK prezidents, viss sportistu rokās, tagad visas pasaules uzmanība ir veltīta viņiem. Kā zināms, jau pirmajā sacensību dienā mums ir jāsāk dzīvo līdz Latvijas olimpiešiem, mūsu kamaniņu sporta braucējiem, kuriem sacensības sāksies sestdien, pl. 12:10 pēc Latvijas laika.

Spēļu atklāšanas ceremonija turpinās ar cīņas-deju uzvedumu, kurā aicina iesaitīties arī klātesošos, vismaz ar aplausiem.

Olimpiskās lāpas pēdējo posmu veic slavenākie Korejas sportisti, to skaitā olimpiskie čempioni. Priekšpēdējo posmu līdz lāpai veica divas apvienotās Korejas izlases hokejistes, kas devās augšup pa gaismas strēli, kas izrādījās izgaismoti pakāpieni - ļoti iespaidīgs efekts. Platformas augšā viņas sagaidīja Korejā īpaši iemīļotā daiļslidošanas čempione Juna Kima, kura arī iededza galveno lāpu. Tā ir milzīgs porcelāna pods, kas simbolizē pārticību.

Videoklipā rāda olimpiskās lāpas stafetes ceļo no antīkās Olimpijas līdz Phjončhanai. Olimpiskā uguns pabija gan zem ūdens, gan virs ūdens, to nesa visdažādākie cilvēki, veci, jauni dažādu sporta veidu pārstāvji un arī daža laba slavenība:http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/video-dzekijs-cans-pirms-atklasanas-ceremonijas-nes-olimpisko-liesmu.d?id=49726821

Noskanējusi Korejas himna un aklāšanas ceremomija turpinās ar olimpiskajiem zvērestiem no sportistu, tiesnešu un treneru puses. Visus zvērestus izpilda korejieši.

Bet pirms tam vairāku paaudžu korejiešu sportisi ienes Olimpisko karogu. Viens no nesējiem ir arī skeletonists Sunbins Juns, viena no lielākajām mājinieku cerībām šajās spēlēs.

Laiks olimpiskajai himnai, ugunij un lāpai. Mūžīgā intriga - kurš iedegs lielo olimpisko lāpu?

Miera balodis ir ar hēliju pildīts balons, ko debesīs palaiž bērni, un tam seko tūkstoši gaismiņu, kas debesīs izveido sporta veidu piktogrammas.

Tuvojas beigām arī piecu bērnu mītiskais ceļojums, nākamā daļa - "Dziesma mieram". Stadionā pamazām iedegas miera baložu kontūras un skan Džona Lenona leģendārā dziesma "Imagine", kurai tiešraidē pieslēdzas dažādu valstu mūziķi. "Iedomājieties, ka visi cilvēki dzīvo mierā..."Baloža kontūrā izgaismojas vārds "miers" visās pasaules valodās.

SOK prezidents aicina Dievidkorejas prezidentu Džeinu Mūnu pasludināt 2018. gada olimpiskās spēles par atklātām. Īpaši māksliniecisks salūts, un spēles ir sākušās!

"Šis ir brīdis, ko mēs esam gaidījuši - pirmās ziemas spēles Korejā!" saka Bahs. Viņš uzteic rīkotāju ieguldīto darbu, pateicas brīvprātīgajiem, un saka sportistiem: "Tagad ir jūsu darba laiks. Jums jāiedvesmo mūs, cīnoties par uzvarām." Vēl savā runā Bahs uzsver godīgu cīņu un būt "tīriem", cīnoties par uzvarām. "Mēs esam spēcīgāki par tiem spēkiem, kas grib mūs šķirt!"

Un tagad laiks oficiālajām uzrunām. 2018. gada spēļu orgkomitejas vadītājs Himbems Lī un SOK prezidents Tomass Bahs saka savas uzrunas. Intersanti, ka uzrunu tribīne atrodas nevis stadionā vai VIP ložā, bet gan valstu delegāciju sektorā, protams, pie Korejas izlases.Lī savā uzrunā uzver miera nozīmi un olimpiskos principus par to, ka galvenais ir cīņa. "Tas, ka jūs esat šeit, nozīmē, ka jūs jau esat uzvarētāji! Izbaudiet Korejas skaistumu!" saka spēļu rīkotāju pārstāvis.

Smaidīgie latviešu olimpieši

Nākamais priekšnesums - bērnu sapņi par nākotni, Nākotnē ir tehnoloģijas, zinātne, datori it visās dzīves jomās, no medicīnas līdz arhitektūrai un transportam. Koreja - IT tehnoloģiju līdere. Digitāls un iespaidīgs uzvedums.

Vēl viens salūts un turpinās priekšnesumi - "Laika upe". Pieci bērneļi, skanot slavenai senai korejiešu dziesmai ("Jeongseon Arirang"), dodas laivā pa upi meklēt lāču māti, ar kuru kopā atnest zemei mieru. Debesīs lido tūkstošiem jāņtārpiņu un ir vēl viens salūts.

https://twitter.com/metempirics/status/961913611026292736

Stadionā atkal ienāk pieci bērni no ceremonijas sākuma, kas veikuši savu mītisko ceļojumu, un aiz viņiem, skanot ļoti skaļām ovācijām, ar stilizētu karogu, ko nes abu Koreju pārstāvji, iesoļo apvienotā Korejas komanda.

Tribīnes vispirms noelšas un tad uzgavilē ovācijās - Tongas slēpotājs Pita Taufatofua ienāk stadionā tāpat kā pirms diviem gadiem Rio - puskails, ar eļļu ieziedies, tradicionālajos svārkos. Jā, tieši viņš startēja Rio, bet pēc tam kvalificējās arī ziemas olimpiādei.

Kirgīzu delegācijai, kā parasti, piemīlīgas nacionālās tūka cepures. Toties Kipras delegācijā trīs karstasinīgi ļaudis, bez galvassegām.

Kanādai ir viens karogs, bet divi nesēji - daiļslidošanas pāris Tesa Virtū/Skots Moirs.

Izskatās, ar iestudētu un sarunātu kustību stadionā ienāk Čehijas delegācija.

Viena no līksmākajām komandām - Jamaika - iedejo arēnā! Toties ļoti interesants tērpu dizains Gruzijas delegācijai.

Eleganti un modīgi, kā vienmēr, Armani tērpos - tumši zila Itālijas komanda. Tai seko Izraēlas komanda, kurai karogu nes daiļslidotājs Alekss Bičenko , kurš no rīta vēl piedalījās komandu turnīra sacensībās!http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/korejiesu-lidzjuteji-dailslidosanas-sacensibas-ienesusi-krievijas-karogu.d?id=49726341

Leģendārais tramplīnlēcējs Noriaki Kasai, kuram šīs ir astotās olimpiskās spēles, ienes stadionā Japānas karogu un ieved delegāciju.

Atklāšanas ceremoniju vēro arī slavenākais Ķīnas basketbolists Jao Mins. Viņu nevar nepamanīt, jo Mins ar savu augumu izceļas uz pārējo cilvēku fona

Irāniešu karognesēja, distanču slēpotāja Samaneha Beirami Bahera, nespēj valdīt asaras, iesoļojot stadionā...

Kalnu karaļi - austrieši - iesoļo stadionā ar diezgan lielu delegāciju. Pēc tam korejiešu meitene ar nopietnu seju ienes olimpisko karogu - stadionā ienāk "Olympic Athletes of Russia" jeb OAR delegācija. Tribīnes neitrālas, sportisti priecīgi.

Vēl viena liela komanda - Lielbritānija, kurai seko vēl viena karalienei Elizabetei uzticīga valsts, Austrālija.

Parasti viņi ienāk pirmie, bet šoreiz - beidzamie no Baltijas valstīm. Spilgti baltās jakās, ar prezidentes Kersti Kaljulaidas aktīvu atbalstu tribīnēs - Igaunija!

Pundurvalstiņai Andorai, šķiet, lielāka delegācija nekā Argentīnai...

Diezgan vēlu stadionā ienāk valsts, kura parasti ir viena no pirmajām – Argentīna, aiz kuras jautrā galopa solī iedejo Islande un smaragdzaļa Īrija.

Spānijas izlasē nebija ilgi jādomā, kam uzticēt karognesēja godu - snovbordistam Lūkasam Egivaram šodien ir dzimšanas diena!

https://twitter.com/Orlach/status/961928797984641024

Padrūmā melni zilā krāsā, ar zeltā tērptu karognesēju — tā arēnā iesoļo diezgan neliela Zviedrijas delegācija, kam seko priecīgi sarkana un kupla Šveices komanda.

Iepriekšējo olimpisko spēļu saimnieki, Brazīlijas komanda, iesoļo stadionā sev raksturīgā veidā, jautrā deju solī un līksmā noskaņojumā.

Drosmīgi - šortos - stadionā iesoļo maza trīs cilvēku delegācija no Bermudu salām ar vienīgo sportistu, slēpotāju Takeru Mērfiju priekšgalā.

Neparasti gan izskatās, kā pa stadionu riņķo skaitliski mazas komandiņas, bet tad jau nāk vēl viena lielvalsts - ASV, kurai karogu nes Latvijā salīdzinoši bieži redzētā kamaniņu sportiste Erina Hamlina.

Monako princis Alberts sparīgi māj no tribīnēm - stadionā bobslejista Rūdija Rinaldi vadībā ienāk nelielās Eiropas kņazistes delegācija, kurai seko Melnkalne.

Ļoti enerģiska mūzika skan stadionā, uzturot raitu soli gājējiem. Lihstenšteinai seko Madagaskara, kurai karogu nes kalnu slēpotāja Mialiciāna Klerka. Malaizijas nelielās delegācijas priekšgalā ar karogu daiļslidotājs. Beidzot kāds tradicionāls tērps - sombrero un izšūta veste Meksikas izlases karognesējam.

Aiz Latvijas soļo Libānas delegācija, tikai seši cilvēki. Rumānijas komanda krietni plašāka, tērpi tumši, uz kuriem spilgti izceļas valsts karodziņi. Luksemburgas četru cilvēku delegāciju sveic valsts vadītājs, un tad stadionā gaiši pelēkos un baltos tērpos ienāk mūsu kaimiņi lietuvieši.

Nelielā Austrumtioras delegācija aizsoļo un stadionā ienāk Latvija! Daumants Dreiškens augstu tur mūsu karogu, visiem sportistiem mazi karodziņi rokās un smaidi sejās.

Krietni lielāka komanda ir Vācijai, priecīgi viņiem māj SOK prezidents, vācietis Tomass Bahs.

No mūsu reģiona uz otru pasaules pusi - nākamie stadionā ienāk Jaunzēlande. Karognesējam kažokādas apmetnis, bet tradicionālie tērpi, protams izpaliek. Atturīgi melnbalti - Dānija.

Spilgti oranži un krietni lielāka komanda - stadionā ienāk Nīderlande!

Viena no ziemas sporta lielvalstīm ar Emīlu Hegli Svendsenu kā karognesēju - Norvēģija!

Nigērijas komanda tikai nedaudz lielāka par Ganu, abām kodols ir bobslejisti. Āfrikas valstis turpina - Dienvidāfrikas Republika ar trīs cilvēku delegāciju.

Mūzika kļūst ritmiska, gaismas rotājas, un var sākties krāšņākais un krāsainākais ceremonijas notikums - sportistu parāde! To tradicionāli iesāk olimpisko spēļu aizsācēja, Grieķija. Tai seko Gana - tik interesants ir alfabēts, atbilstoši kuram valstis sarindotas gājienam.

Korejas karogu no sportistiem pārņem karavīri un piestiprina mastā. Skanot Korejas himnai, valsts karogs tiek svinīgi pacelts.

Uzveduma otrā daļa – "Kosmosa harmonija". Debesis, zeme un cilvēks. Skan simtiem bungu, laukumā iznāk dejotājas, kas izpilda tradicionālo deju. Šai dejai paredzēti arī mazie tamburīni, kas bija izdalīti skatītājiem. Uveduma beigās tiek izveidots stilizēts Korejas karogs, bet īsto Dienvidkorejas karogu astoņi slaveni korejiešu sportisti,olimpiskie čempioni, ienes stadionā svinīgajai pacelšanai. Ejot uz karogu mastiem, šie astoņi sportisti tiek nosaukti, un stadionu katrreiz pāršalc ovācijas.

Pirmā uzveduma daļa "Miera zeme" noslēgusies, un tiek sveiktas rīkotājvalsts un Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) augstākās amatpersonas.

Visi Korejas senie aizstāvji - bruņurupucis, drakons, tīģeris, putns, lācis - satiekas laukumā kā dabas elementi. Sākas tradicionālie priekšnesumi ar korejiešu dejām.

Ceremonijas vadlīnija ir "pieci" - pieci olimpiskie apļi, pieci dabas elementi utt. Atklāšanas sākumā tiek demonstrēts video ar pieciem bērniem, kas dodas pārgājienā, kur viņiem tiek atklātas senas mistērijas, un mītiskais tīģeris ved bērnus ceļā caur Koreju, ceļojumam turpinoties jau stadionā.

Arēnas vidū atrodas milzīgs bronzas zvans – Miera zvans, kas ieskandina atklāšanu, un arī pirmais salūts, gaismu šovs ārpus stadiona.

Sākas XXII ziemas olimpisko spēļu atklāšana!

Phjončhanā satumsusi melna nakts un iespaidīgi šai tumsā izskatās izgaismotais piecstūra stadions, kurā pēc dažām minūtēm sāksies atklāšanas ceremonija.

https://twitter.com/UStrautmanis/status/961915054332395520

Atklāšanas ceremonijas programma sola, ka sportistu parāde ilgs 56 minūtes, kopumā viss pasākums ilgs no pl. 20:00 līdz apmēram pl. 22:09 pēc vietējā laika.

Arī Siguldas novads sūta sveicienus saviem sportistiem: https://www.facebook.com/siguldasnovads/videos/1636331156413182/?hc_ref=ARTaX8VPelKeipc1PLy9xkoWmzN33z8WcxigUvPjRsAmpl1eg0BDRAKDVp4BL1RFC8s

https://twitter.com/Aluksnes_novads/status/961895334749274112

Atklāšanas ceremonijas apmeklētājiem tika izsniegti "siltuma komplekti", kuros ietilpst arī neliels tamburīns.https://twitter.com/markstani1/status/961906667607609344

https://twitter.com/YiannisExarchos/status/961902570485833728

https://twitter.com/michael_pavitt/status/961910685696487424

https://twitter.com/UStrautmanis/status/961904732280258561

Ārzemju mediju pārstāvji ziņo, ka pie stadiona, kur notiks atklāšanas ceremonija, jau veidojas pamatīgas rindas, kurās salstoši cilvēki gaida iespēju iekļūt ēkā. Lai arī šī diena nav tik auksta, kā sākotnēji solīts, tribīnēs sēdošajiem sportistiem un skatītājiem piedāvās karstus dzērienus un ēdienus.http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/olimpisko-spelu-atklasanas-ceremonijas-laika-sals-bus-mitejies-velak-atkal-pastiprinasies.d?id=49721423

Cerams, ka Latvijas prezidenta Raimonda Vējoņa cerības piepildīsies! http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/delfi-no-phjonchanas-vejonis-koreja-labprat-velreiz-gribetu-dzirdet-latvijas-himnu.d?id=49723115

https://twitter.com/UStrautmanis/status/961876719836708864

Latvijas delegācijas iznākšana olimpiskajā stadionā ilgi nebūs jāgaida. http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/latvija-phjonchanas-atklasanas-ceremonija-iesolos-ka-11-valsts.d?id=49719867

Ziemas sporta svarīgākais četrgades notikums ir klāt! Phjončhanas olimpiskās spēles piektdien tiek atklātas. Ceremonijas sākums pulksten 13:00. http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/bez-krievijas-karoga-un-nhl-hokejistiem-bet-ar-apvienotu-koreju-phjonchana-atklaj-olimpiskas-speles.d?id=49725705