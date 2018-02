Bendika kļūdas šaušanā pamato ar vēja izmaiņām

Biatloniste Baiba Bendika sestdien Phjončhanā bija ļoti neapmierināta ar savu debiju olimpiskajās spēlēs, bet daudzās kļūdas šaušanā skaidroja ar viltīgo vēju šautuvē.

Bendika 10. februārī debitēja ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā, 7,5 km sprintā ieņemot 39. vietu. Pirmajā šautuvē guļus biatloniste pieļāva trīs kļūdas, bet otrajā šaušanas reizē stāvus neaizvēra vienu mērķi. Četrus soda apļus viņa kompensēja ar ātru soli trasē, finišā ieņemot 39. vietu, kas ļauj startēt 10 km iedzīšanā pirmdien.

"Noskaņojums nav tas pozitīvākais (pēc debijas). Nebiju gaidījusi, ka tā nepaveiksies ar pirmo šautuvi," pēc finiša sacīja Bendika, kurai pēc piešaudes licies, ka šautene pieregulēta labi. "Bet pirmajā šautuvē vējš nebija tik stiprs, kā domājām, tāpēc visi šāvieni bija uz "11"."

Bendikai kā olimpisko spēļu debitantei nav bijis uztraukums, un tas nav ietekmējis šaušanu. Savukārt slēpes bijušas labi sagatavotas un tās slīdējušas ļoti labi. Tāpat sportiste fiziski jutusies ļoti labi. "Ar ātrumu bija viss kārtībā. Tik daudzi soda apļi, protams, atstāj iespaidu distancē, bet par ātrumu nevaru sūdzēties. Neesmu gan vēl pētījusi analīzi, bet visam jābūt kārtībā."

Tagad pirmdien Bendika piedalīsies 10 km iedzīšanā, kur biatloniste centīsies uzlabot sniegumu un, konkrētāk, šaušanu. "Ko ņemt līdzi no šīm sacensībām? Noteikti ne šaušanu. Te uzmanīgi jāskatās ar to vēju. Tas ir mānīgs. Karodziņu it kā pūta no kreisās puses, bet vējš ir nedaudz virpuļveidīgs."