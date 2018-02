Bikše finišē 57. vietā 50 km distancē; par olimpisko čempionu kļūst soms Nīskanens

Latvijas sportists Indulis Bikše sestdien distanču slēpošanas sacensībās 50 kilometru distancē klasiskajā stilā ar kopējo startu finišu sasniedza 57. pozīcijā, bet par olimpisko čempionu kļuva soms Īvo Nīskanens.

Bikšes rezultāts bija divas stundas 31 minūte un 7,5 sekundes, kas bija par 22 minūtēm un 45,4 sekundēm lēnāk nekā uzvarētājam. Latvietis visu distanci veica diezgan stabilā tempā un prata sasniegt finišu. Sacensības noslēdza 60 sportisti, bet trīs slēpotāji, tostarp lietuvietis Mants Strolia, tika apsteigti par apli. Vēl seši sportisti netika līdz finišam.

Bikše otro reizi karjerā sacensību režīmā startēja 50 kilometru distancē. Tāpat latvietim ir veiksmīgākais starts olimpiskajās spēlēs, jo viņš sprintā un 15 kilometru distancē palika septītajā desmitā.

Par olimpisko čempionu 50 kilometru distancē kļuva Īvo Nīskanens no Somijas. Viņš trasi pieveica 2:08:22,1 stundās. Nīskanens jau kops 18. kilometra turējās vadošajā pozīcija, un salīdzinoši ātri atrāvās no pārējās grupas. Savukārt pusotru kilometru pirms finiša veica izrāvienu pār tuvāko konkurentu un par 18,7 sekundēm finišā apsteidza Olimpisko atlētu no Krievijas Aleksandru Boļšunovu, kurš ieguva sudrabu.

Bronzas godalgu ieguva vēl viens OAR komandas sportists Andrejs Larkovs, kurš uzvarētājam zaudēja 2:37,5 minūtes.