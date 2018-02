Brāļi Dukuri uzsāk cīņu par olimpisko spēļu medaļām skeletonā

Phjončhanas olimpisko spēļu sestajā dienā ceturtdien uz starta iziet kopā 12 Latvijas sportisti, medaļu pretendentiem skeletonistiem Martinam un Tomasam Dukuriem aizvadot pirmos divus braucienus.

Tāpat šodien startēs kamaniņu braucēji Kristers Aparjods, Ulla Zirne, kā arī Jura un Andru Šicu divnieks, kuri aizvadīs sacensības komandu stafetē. Tikmēr individuālajā distancē biatlonā sacentīsies Baiba Bendika, Andrejs Rastorgujevs un Oskars Muižnieks. Vēl no Latvijas sportistiem sacensības aizvadīs kalnu slēpotāja Lelde Gasūna, kā arī distanču slēpotājas Patrīcija Eiduka un Inga Paškovska.

Dukuriem pirmais brauciens sāksies plkst.3 pēc Latvijas laika, bet otrajam starts tiks dots plkst.4.30. Tomass Dukurs pirmajā braucienā startēs ar astoto numuru, bet uzreiz aiz viņa trasē dosies Martins Dukurs.

Abiem brāļiem šīs ir ceturtās un, iespējams, arī pēdējās olimpiskās spēles karjerā. Tomass Dukurs startēja jau 2002.gada olimpiskajās spēlēs, kur izcīnīja 21.vietu, bet četrus gadus vēlāk Martins Turīnā bija septītais. Nākamajās divās olimpiskajās spēlēs Vankūverā un Sočos Martins Dukurs izcīnīja sudraba godalgas, kamēr Tomass palika uzreiz aiz goda pjedestāla.

Pēc tam, kad Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) diskvalificēja Sočos zeltu izcīnījušo krievu Aleksandru Tretjakovu, bija pamatotas cerības, ka par 2014.gada olimpisko spēļu čempionu skeletonā kļūs Martins Dukurs, bet viņa brālis Tomass iegūs bronzu. Tomēr Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) noraidīja vairāku Krievijas sportistu, tajā skaitā arī Tretjakova, diskvalifikācijas, līdz ar to Soču olimpisko spēļu pjedestāls vismaz pagaidām ir nemainīgs.

Pašlaik 33 gadus vecais Martins Dukurs ir planētas titulētākais skeletonists. Martins Dukurs decembra vidū devīto reizi pēc kārtas kļuva par Eiropas čempionu un sasniedza 50 uzvaru robežu Pasaules kausā. Pērn viņš piekto reizi karjerā tika kronēts par pasaules čempionu, bet olimpiskajā gadā planētas meistarsacīkstes skeletonā netiek aizvadītas.

Viņš Pasaules kausa kopvērtējumā bija triumfējis katru reizi kopš 2010.gada un ir pārliecinošs rekordists. Piecas reizes Pasaules kausu ieguva austrietis Kristians Auers, bet neviens cits to nav ieguvis vairāk par divām reizēm. Šosezon viņam triumfs Pasaules kausa kopvērtējumā gāja secen, jo pēdējā posmā sacensību laikā viņš tika diskvalificēts no iepriekšējā etapa. Līdz ar to pirmo reizi karjerā Pasaules kausa kopvērtējumā uzvarēja Dienvidkorejas skeletonists Sunbins Juns, kuram Phjončhana ir mājas trase.

Tāpat arī Gasūnai sacensības sāksies plkst.3 pēc Latvijas laika, kad iecerēts pirmais brauciens milzu slalomā, bet otrajam starts paredzēts plkst.6.45. Gasūnai šajās sacensībās ticis 50.numurs no 81 dalībnieces.

Šīs sacensības sākotnēji bija paredzētas pirmdien, bet stiprā vēja dēļ tās tika pārceltas uz ceturtdien. Savukārt trešdien dāmām bija paredzēts spēkoties slalomā, taču arī šī disciplīna tika pārcelta.

Sacensības Olimpiādē Gasūnai būs pirmais starts šogad, jo 2017.gada beigās viņa saslima un gadu miju sagaidīja slimnīcā. Šosezon reizi viņa guva 27.vietu Eiropas kausa sacensībās slalomā, tomēr kopumā pie augstiem rezultātiem nav tikusi.

Šīs 27 gadus vecajai Gasūnai būs otrās olimpiskās spēles, pirms četriem gadiem Sočos gūstot 30.vietu slalomā, bet milzu slalomā nesasniedzot finišu.

Gasūnai pirmdien bija paredzēts starts milzu slaloma sacensībās, taču pārāk spēcīga vēja dēļ tās tika pārceltas uz ceturtdienu.

Kristaps Zvejnieks otrdien guva 26.vietu olimpisko spēļu Alpu kombinācijas sacensībās.

Savukārt distanču slēpotājām starts desmit kilometru brīvā stila distancē sāksies plkst.8.30. Eidukai ticis 65.numurs un viņa trasē dosies dažas minūtes pāri plkst.9, kamēr Paškovska startēs ar 86.numuru un distancē dosies desmit minūtes vēlāk. Distancei pieteikušās 90 slēpotājas.

Šī mēneša pirmajā dienā pilngadību atzīmējusī Eiduka šosezon sasniegusi lielisku sportisko formu un labojusi dažādus Latvijas rekordus. Tā decembrī Skandināvijas kausa sacensībās Somijā viņa sasniedza visu laiku augstvērtīgāko rezultātu Latvijas sievietēm Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) kategorijas punktos, bet pirms došanās uz Dienvidkoreju izcīnīja desmito vietu pasaules junioru čempionāta sprinta sacensībās, kur distance tika veikta brīvajā stilā.

Olimpisko spēļu debitante ir arī 25 gadus vecā Paškovska, kura šosezon reizi izslēpojusi no 160 FIS kategorijas punktiem. Viņa savulaik iemēģinājusi spēkus arī biatlonā.

Kā vēstīts, Eiduka otrdien ieņēma 62.vietu distanču slēpošanas sprinta sacensībās klasiskajā stilā, apsteidzot sešas konkurentes.

Ceturtdien tiks sadalīti divi medaļu komplekti individuālajā distancē biatlonā. Vispirms plkst.10.15 sāksies 15 kilometru distance dāmām, bet plkst.13.20 20 kilometros sacentīsies kungi.

Sacensības dāmām sākotnēji bija ieplānotas trešdien, bet stiprā vēja dēļ tās pārcēla uz ceturtdienu.

Kā vēstīts, Bendika 7,5 kilometru sprintā ar četrām kļūdām šaušanā ieņēma 39.vietu, bet iedzīšanā ar trim neaizvērtiem mērķiem pakāpās uz 33.pozīciju.

Pašlaik 26 gadus vecajai Bendikai šīs ir pirmās olimpiskās spēles. Ilmāra Briča audzēkne savu labāko fizisko formu šajā sezonā sasniedza janvārī, kad Pasaules kausa posmā izcīnīja desmito vietu 15 kilometru individuālajā distancē. Mēneša noslēgumā, nestartējot daudzām vadošajām biatlonistēm, viņa Eiropas čempionātā sprintā ieņēma 14.vietu, bet iedzīšanā bija astotā.

Pasaules kausa posmos latvietei personiskais rekords ir 2015./2016.gada sezonā sensacionāli izcīnītā piektā vieta sprinta sacensībās Kenmorā, Kanādā, kas ir labākais rezultāts Latvijas dāmu biatlona vēsturē.

Tikmēr Rastorgujevs sprintā nesašāva trīs mērķus un ieņēma 24.vietu, bet iedzīšanā viņš ar četrām kļūdām pakāpās uz 12.pozīciju. Savukārt Muižnieks sprintā ieņēma 66.vietu, no dalības iedzīšanā atpaliekot nepilnas piecas sekundes.

Rastorgujevs pirms četriem gadiem olimpiskajās spēlēs trīs reizes tika divdesmitniekā, labāko rezultātu uzrādot iedzīšanā, kurā bija devītais. Savukārt savā debijā 2010.gadā viņš individuāli labākais bija sprintā, kurā guva 50.vietu.

Kā zināms, Rastorgujevs līdz šim joprojām tikai reizi Pasaules kausā kāpis uz goda pjedestāla, kad pērnās sezonas pēdējās sacensībās izcīnīja sudrabu masu startā. Šosezon viņa labākais rezultāts Pasaules kausā ir divas astotās vietas, bet pirms olimpiskajām spēlēm viņš triumfēja Eiropas čempionāta sprinta sacensībās.

Tikmēr Muižnieks 2012./2013.gada sezonā piedalījās pasaules čempionātā, kas iet Pasaules kausa ieskaitē, tomēr atsevišķās Pasaules kausa sacensībās sportists debitēja vien šosezon. Pēdējos gados viņš vairāk nodarbojās ar riteņbraukšanu un distanču slēpošanu, bet iepriekšējās sezonas beigās atgriezās biatlonā ar mērķi kvalificēties olimpiskajām spēlēm un šosezon pārliecinoši pierādīja, ka ir otrs labākais valsts sportists biatlonā.

Latvijai pērn neizdevās kvalificēties ar pilnu komandu, tāpēc vīru konkurencē to pārstāv vien divi sportisti un izlase arī nepiedalīsies stafetē.

Savukārt kamaniņu braucējiem komandu stafete sāksies plkst.14.30 pēc Latvijas laika.

Latvijas komandai ar Aparjodu, Zirni un Šiciem sastāvā ticis astotais numurs. Kopumā startēs 13 komandas.

Latvijas kamaniņu braucēji šosezon Pasaules kausa posmos divas reizes kāpuši uz goda pjedestāla komandu stafetes sacensībās. Oberhofā latvieši izcīnīja sudrabu, bet Siguldā guva bronzu. Pasaules kausa kopvērtējumā Latvijas stafetes komanda ieņēma ceturto vietu.

Šosezon stafetē dominējuši vācieši, kuri tikai divās sacensībās neizcīnīja uzvaras - Kēngiszē tiekot diskvalificētiem, bet Siguldā piekāpjoties krieviem. Tiesa, Olimpiskie sportisti no Krievijas SOK diskvalifikāciju dēļ Phjončhanā nestartē spēcīgākajā sastāvā, līdz ar to konkurence kļuvusi mazāka.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka no Latvijas kamaniņu braucējiem vislabākos rezultātus sasniedza Šici, kuri divnieku konkurencē bija sestie, Aparjods vīru sacensībās ieņēma 11.vietu, bet Zirne starp dāmām bija 12.pozīcijā. Līdz ar to viņi pārstāvēs Latviju komandu stafetē.

Latvijas kamaniņu braucēji pēdējās trijās olimpiskajās spēlēs ir tikuši pie medaļām. Tā 2006.gadā Turīnā Mārtiņš Rubenis izcīnīja bronzas godalgu, kura Latvijai kļuva par pirmo Ziemas olimpiskajās spēlēs kopš valstiskās neatkarības atgūšanas. Savukārt 2010.gadā Vankūverā pie sudraba divnieku sacensībās tika brāļi Andris un Juris Šici, bet 2014.gada Olimpiādē Sočos viņi ieguva bronzu divnieku sacensībās, kā arī trešie bija komandu stafetē kopā ar Mārtiņu Rubeni un Elīzu Cauci (tobrīd Tīrumu).

Ceturtdien medaļu komplekti tiks sadalīti arī daiļslidošanā pāru slidojumos, kalnu slēpošanā nobraucienā vīriem, snovbordkrosā vīriešiem un ātrslidošanā vīriem 10 000 metru distancē.

Latvijas delegāciju šajā Olimpiādē pārstāvēs 34 sportisti, bet bobsleja stūmējs Intars Dambis sastāvā iekļauts kā rezervists. Latvija būs pārstāvēta deviņos sporta veidos, bet komandā iekļauti 14 olimpiskie debitanti. Salīdzinot ar iepriekšējām Ziemas olimpiskajām spēlēm, delegācijas sastāvs ir mazākais kopš 1998.gada Nagano Olimpiādes, bet tam ir vienkāršs izskaidrojums - četrgades nozīmīgākajam forumam nav kvalificējusies Latvijas hokeja izlase, kas uzreiz palielina dalībnieku skaitu, jo hokeja komandā var pieteikt 25 spēlētājus.

Phjončhanas olimpiskās spēles norisināsies līdz 25.februārim, sportistiem sadalot 102 medaļu komplektus 15 dažādos sporta veidos, turklāt pirmo reizi Ziemas Olimpiādē tiks izdalīti vairāk nekā simts godalgu komplekti. Sacensību programmā debitēs četras disciplīnas - "Big Air" snovbords, jaukto pāru sacensības kērlingā, masu starts ātrslidošanā un jaukto komandu sacīkstes kalnu slēpošanā. Kopumā šajā Olimpiādē piedalīsies 92 valstis, bet uz starta dosies teju 3000 sportisti.

Pirmo reizi kopš 1998.gada Nagano olimpiskajām spēlēm Ziemas olimpiskajās spēlēs nepiedalīsies Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji, jo Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) nebija gatava maksāt par hokejistu transportēšanu un apdrošināšanu.

Phjončhana par 2018.gada Ziemas olimpisko spēļu mājvietu tika izraudzīta 2011.gada jūlijā, Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) 123.Sesijā balsojumā pārliecinoši apsteidzot Vācijas pilsētu Minheni un Ansī pilsētu Francijā. Dienvidkorejā šī būs otrā Olimpiāde, jo 1988.gadā galvaspilsētā Seulā notika Vasaras olimpiskās spēles.

Phjončhanas olimpisko spēļu noslēguma ceremonija būs 25.februārī, bet nākamā Ziemas Olimpiāde notiks 2022.gadā Ķīnas galvaspilsētā Pekinā.