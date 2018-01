Dainis Dukurs: Martinam Phjončhanā nebūs 'mājas trases' pienākuma sloga

Latvijas skeletonista Martina Dukura lielākā priekšrocība pret dienvidkorejieti Sunbinu Junu ir viņa pieredze un tas, ka sāncensis startē savās mājas, sarunā ar žurnālistiem uzsvēra Latvijas komandas treneris Dainis Dukurs.

Februārī gaidāmajās Phjončhanas olimpiskajās spēlēs Latvija vīriešu konkurencē skeletona sacensībās būs pārstāvēta ar diviem sportistiem, bet sieviešu - ar vienu. Vīriem ceļazīmes uz olimpiskajām spēlēm izcīnīja Martins un Tomass Dukuri, bet dāmām pie šīs iespējas tika Lelde Priedulēna. Skeletonisti uz Phjončhanu izlidos piektdien, 2. februārī.

Katrs skeletonists uz Phjončhanu, visticamāk, ņems līdzi tikai vienas kamanas.

"Nav ko jaukt sev galvu. Brauksim ar vienu no vecajām kamanām. Ir sagatavotas detaļas, kuras var nomainīt. Daudz kas atkarīgs arī no tā, kāds olimpiskajā trasē būs ledus profils. Mums ir sagatavoti četri slieču varianti, katriem laikapstākļiem savs. Šobrīd viss ir sagatavots un tiek izietas priekškontroles, visas slidas ir pārbaudītas. Protams, ka uz vietas kontrolēsim vēlreiz, jo pieredze saka, ka dubults neplīst," atklāja treneris.

Latvijas komanda jūt olimpisko spēļu tuvumu un sagatavošanās procesam pieiet ar lielu atbildību.

"Pasaules kausā ir astoņi posmi, kuros zinām, kurā trasē ies labāk. Olimpiskajās spēlēs būs nedaudz citādāk, turklāt sola aukstāku laiku. Olimpiskā trase parādījusi to, ka katrā reizē tā var būt citādāka. Atslēgas vieta ir devītā virāža, bet, iespējams, ka tagad būs kas mainījies. Vispirms olimpiskajās spēlēs startēs kamaniņu braucēji, kuriem prasības attiecībā uz ledus profilu būs citādākas. Tajā brīdī būs jāspēj pielāgoties citam ledus profilam," atzīmēja Dainis Dukurs.

Priedulēna augustā pārrāva ceļgala krusteniskās saites, taču, lai nepaliktu bez olimpiskajām spēlēm, izlēma operāciju veikt pēc sezonas un startēja ar ceļgalu fiksējošu ortozi. Savukārt Tomasam Dukuram vasarā tika konstatēts ceļgala kaula iekaisums un bija nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās.

"Lelde ir malacis, skrien labi ar visu ortozi, mani pārsteidz viņas starti. Pēc sezonas noteikti, ka operēs ceļgalu, bet šobrīd tur nedrīkst iejaukties. Leldei kvalifikācijā gāja smagi, taču pati izcīnīja ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm, nevis tāpēc, ka atkrita kāda no konkurentēm. Sezonas laikā ceļgals ir nostiprinājies, tagad tikai pietiek labi noteipot. Viņa skrien arvien drošāk, tas nozīmē, ka ir muskuļi, kas kompensē to, kas viņai traumēts. Tāpat prieks par posmā Altenbergā izcīnīto ceturto vietu. Vēlētos, lai nebūtu nekādu infekciju un apārstētu traumas, viss aizietu uz labo pusi, tāpat gribētu, lai fiziskā kondīcija olimpiskajās spēlēs būtu pašā augstākajā līmenī, kā esam to rēķinājuši," stāstīja Dainis Dukurs.

Visticamāk, brāļi Dukuri pēc olimpiskajām spēlēm noslēgs karjeras, kaut pagaidām tas vēl nav oficiāli apstiprināts. Šobrīd par nākotnes scenārijiem netiekot domāts, jo skeletonisti pilnībā koncentrējušies olimpiskajām spēlēm.

"Trase prasa nobraukt visus četrus braucienus labā līmenī, tad būs pjedestāls. Nevienā braucienā nedrīkst nokļūdīties, jo viena kļūda daudz maksās un atmetīs uzreiz atpakaļ. Cerēt, ka vēl kāds nokļūdīsies, ir muļķīgi. Ir jāveic savi četri labākie braucieni," uzsvēra Dainis Dukurs.

Par olimpisko spēļu galvenajiem favorītiem uz zelta godalgu tiek uzskatīti Martins Dukurs un mājinieks Juns.

"Martina priekšrocības būs pieredze un tas, ka viņš nestartēs mājās. Reizēm tā ir vieglāk nekā, ja ir pienākumu slogs, ko rada mājiniekiem. Pieredze un rūdījums ir gana liels, lai mēs būtu konkurētspējīgi," pauda Dainis Dukurs.

Martins Dukurs olimpiskajās spēlēs līdz šim izcīnījis divas sudraba medaļas. Tiesa, ja Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) apstiprinās krieva Aleksandra Tretjakova diskvalifikāciju no Soču olimpiskajām spēlēm, Martins Dukurs kļūs par olimpisko čempionu.

Tikmēr Tomass Dukurs olimpiskajās spēlēs izcīnījis divas ceturtās vietas, bet, Tretjakova diskvalifikācijas gadījumā, viņš tiks pie Soču bronzas.